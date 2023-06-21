Nantes'ten Mostafa Mohamed kararı. Daha imzası kurumamıştı

Editör: Hamza Özalkuş

Geçtiğimiz sezonu Ligue 1 ekiplerinden Nantes’te kiralık olarak geçiren ve bu transfer döneminin başında Galatasaray’dan 5.75 milyon Euro karşılığında bonservisi alınan Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı

AYRILMASINA SICAK BAKIYOR

Fransa basınında yer alan habere göre, Nantes teknik direktörü Pierre Aristouy yönetime verdiği raporda 25 yaşındaki Mısırlı golcü için iyi bir teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılmasına sıcak baktığını bildirdi.

GALATASARAY'DA 58 MAÇA ÇIKTI

2021’in Şubat ayında Zamalek’ten önce kiralanan daha sonra ise bonservisi alınan Mostafa Mohamed için Galatasaray yönetimi toplam 5.5 milyon Euro bedel ödemişti. Mısırlı golcü 1.5 sezonda Galatasaray formasıyla çıktığı 58 maçta 17 gol, 5 asist kaydetmişti.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Sezon başında kiralık olarak gittiği Nantes formasıyla ise 51 maça çıkıp 11 gol 5 asist kaydeden Mostafa Mohamed, sezon içerisinde LGBT’li bireylere destek için üretilen formayı giymeyi reddettiği için Fransa’da gündem olmuş ve kadro dışı bırakılmıştı.