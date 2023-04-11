Nar kanserden korur mu

Mevsiminde düzenli olarak tüketilen bir çay bardağı kadar nar suyu ya da bir kase kadar nar tanesi, yaban mersini ile eşdeğer, portakal, yeşil çay ve havuçtan oldukça yüksek oranlarda antioksidant (kanser karşıtı) madde içeriyor.
Potasyum ve demir minerali ile C vitamini açısından da çok zengin bir meyve olan narın yararları şunlar:
Kandaki şeker seviyesini de dengeleyerek şeker hastalarına iyi gelir.
İshali (diare) önler tedavide destek sağlar.
İyi bir idrar söktürücüdür.
Cilt sağlığı için faydalıdır. Cilt enfeksiyonlarında olumlu katkısı vardır ve cilde pürüzsüz bir görüntü sağlar.
Bağırsaklarda iyi huylu bakterilerin (probiyotikler) gelişimini destekler.
Nar suyu sesi açar.
Enerji verir ve yorgunluğu giderir.
Vücudu, kalbi, mideyi ve diş etlerini kuvvetlendirir. Tansiyonu dengeler.
Çarpıntıyı giderir.
Mide iltihabı ve ağız yarası için faydalıdır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kanser hücrelerinin gelişmesine engel olarak, başta cilt ve prostat kanseri olmak üzere, kansere karşı vücudu korur.
Kandaki kolesterol oranını ve tansiyonu düşürür.
Damar sertliğini önler ve damarları açar. Bu özellikleriyle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.
DİŞ ETİ YARALARINA ÇÖZÜM
Suyu zarıyla birlikte çıkarılıp bal ile macun kıvamına gelinceye kadar pişirilip diş etlerine sürüldüğünde diş eti tahrişine ve yaralarına iyi gelir. Nar tanelerini saran zar hazmı kolaylaştırır ve idrar söktürür. Narın kabuklarının kaynamış suda demlenmesi ile hazırlanan çay ise ishali keser.
DAMAR SERTLİĞİ VE KALP SAĞLIĞI İÇİN BİREBİR
Narın en önemli özelliklerinden biri genel damar sağlığını, özellikle de kalbi koruması. Damar tıkanıklıklarını geriletme özelliği bulunan nar, ‘ACE’ denilen enzimi engelleyerek tansiyon düşürücü bir etki de yapıyor. 2010 yılında Columbia Üniversitesi Kardiyoloji bölümünde yapılan bir çalışmada, nar suyunun damar tıkanıklığını önleyici özelliği saptandı. Bu çalışma ile; hayvan deneylerinde, nar suyuyla beslenme sonrasında damar plakları ve tıkanıklıklarının yüzde 44 gerilediği, İnsanlar üzerinde yapılan bir başka çalışmada ise 2 hafta boyunca günde 50 ml tüketilen nar suyunun, tansiyonu artıran enzimi yüzde 36 düşürdüğü ve bu sayede tansiyonda yüzde 5 düşüş görüldüğü belirtildi.
NAR KANSERİN KALKANI MI
Nar suyunun sadece tanelerinden değil, tüm meyveden üretilmesi, bu içeceğin antioksidan etkisinin daha da artmasına neden oluyor. Zira bu önemli meyvenin kabuğu alkaloit, tanen ve glikozitler içeriyor. Bu nedenle ishal kesici ve kurt düşürücü özelliğe sahip bulunuyor. Bunların yanı sıra, meyve kabuğu ve tanelerin antioksidan ve anti-tümör etkileri de biliniyor. Nar özellikle içerdiği güçlü antioksidanlar sayesinde kanserden korunmada önemli bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan araştırmalarda nar suyunun cilt kanserine ve erkeklerde prostat kanserine karşı koruyucu etkisinin görüldüğü saptandı.