Nar kanserden korur mu

Mev­si­min­de dü­zen­li ola­rak tü­ke­ti­len bir çay bar­da­ğı ka­dar nar su­yu ya da bir ka­se ka­dar nar ta­ne­si, ya­ban mer­si­ni ile eş­de­ğer, por­ta­kal, ye­şil çay ve ha­vuç­tan ol­duk­ça yük­sek oran­lar­da an­ti­ok­si­dant (kan­ser kar­şı­tı) mad­de içer­iyor.

Po­tas­yum ve de­mir mi­ne­ra­li ile C vi­ta­mi­ni açı­sın­dan da çok zen­gin bir mey­ve olan narın yararları şunlar:

Kan­da­ki şe­ker se­vi­ye­si­ni de den­ge­le­ye­rek şe­ker has­ta­la­rı­na iyi ge­lir.

İs­ha­li (dia­re) ön­ler te­da­vi­de des­tek sağ­lar.

İ­yi bir id­rar sök­tü­rü­cü­dür.

Cilt sağ­lı­ğı için fay­da­lı­dır. Cilt en­fek­si­yon­la­rın­da olum­lu kat­kı­sı var­dır ve cil­de pü­rüz­süz bir gö­rün­tü sağ­lar.

Ba­ğır­sak­lar­da iyi huy­lu bak­te­ri­le­rin (pro­bi­yo­tik­ler) ge­li­şi­mi­ni des­tek­ler.

Nar su­yu se­si açar.

E­ner­ji ve­rir ve yor­gun­lu­ğu gi­de­rir.

Vü­cu­du, kal­bi, mi­de­yi ve diş et­le­ri­ni kuv­vet­len­di­rir. Tan­si­yo­nu den­ge­ler.

Çar­pın­tı­yı gi­de­rir.

Mi­de il­ti­ha­bı ve ağız ya­ra­sı için fay­da­lı­dır.

Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­rir.

Kan­ser hüc­re­le­ri­nin ge­liş­me­si­ne en­gel ola­rak, baş­ta cilt ve pros­tat kan­se­ri ol­mak üze­re, kan­se­re kar­şı vü­cu­du ko­rur.

Kan­da­ki ko­les­te­rol ora­nı­nı ve tan­si­yo­nu dü­şü­rür.

Da­mar sert­li­ği­ni ön­ler ve da­mar­la­rı açar. Bu özel­lik­le­riy­le kalp ve da­mar has­ta­lık­la­rı­na kar­şı ko­ru­yu­cu­dur.

DİŞ ETİ YA­RA­LA­RI­NA ÇÖ­ZÜM

Su­yu za­rıy­la bir­lik­te çı­ka­rı­lıp bal ile ma­cun kı­va­mı­na ge­lin­ce­ye ka­dar pi­şi­ri­lip diş et­le­ri­ne sü­rül­dü­ğün­de diş eti tah­ri­şi­ne ve ya­ra­la­rı­na iyi ge­lir. Nar tanelerini saran zar hazmı kolaylaştırır ve idrar söktürür. Narın kabuklarının kaynamış suda demlenmesi ile hazırlanan çay ise ishali keser.

DA­MAR SERT­Lİ­Ğİ VE KALP SAĞ­LI­ĞI İÇİN Bİ­RE­BİR

Na­rın en önem­li özel­lik­le­rin­den bi­ri ge­nel da­mar sağ­lı­ğı­nı, özel­lik­le de kal­bi ko­ru­ma­sı. Da­mar tı­ka­nık­lık­la­rı­nı ge­ri­let­me özel­li­ği bu­lu­nan nar, ‘A­CE­’ de­ni­len en­zi­mi en­gel­le­ye­rek tan­si­yon dü­şü­rü­cü bir et­ki de ya­pı­yor. 2010 yı­lın­da Co­lum­bi­a Üni­ver­si­te­si Kar­di­yo­lo­ji bö­lü­mün­de ya­pı­lan bir ça­lış­ma­da, nar su­yu­nun da­mar tı­ka­nık­lı­ğı­nı ön­le­yi­ci özel­li­ği sap­tandı. Bu ça­lış­ma ile; hay­van de­ney­le­rin­de, nar su­yuy­la bes­len­me son­ra­sın­da da­mar plak­la­rı ve tı­ka­nık­lık­la­rı­nın yüz­de 44 ge­ri­le­di­ği, İn­san­lar üze­rin­de ya­pı­lan bir baş­ka ça­lış­ma­da ise 2 haf­ta bo­yun­ca gün­de 50 ml tü­ke­ti­len nar su­yu­nun, tan­si­yo­nu ar­tı­ran en­zi­mi yüz­de 36 dü­şür­dü­ğü ve bu sa­ye­de tan­si­yon­da yüz­de 5 dü­şüş gö­rül­dü­ğü be­lir­til­di.

NAR KANSERİN KALKANI MI

Nar su­yu­nun sa­de­ce ta­ne­le­rin­den de­ğil, tüm mey­ve­den üre­til­me­si, bu içe­ce­ğin an­ti­ok­si­dan et­ki­si­nin da­ha da art­ma­sı­na ne­den olu­yor. Zi­ra bu önem­li mey­ve­nin ka­bu­ğu al­ka­lo­it, ta­nen ve gli­ko­zit­ler içe­ri­yor. Bu ne­den­le is­hal ke­si­ci ve kurt dü­şü­rü­cü özel­li­ğe sa­hip bu­lu­nu­yor. Bun­la­rın ya­nı sı­ra, mey­ve ka­bu­ğu ve ta­ne­le­rin an­ti­ok­si­dan ve an­ti-tü­mör et­ki­le­ri de bi­li­ni­yor. Nar özel­lik­le içer­di­ği güç­lü an­ti­ok­si­dan­lar sa­ye­sin­de kan­ser­den ko­run­ma­da önem­li bir be­sin ola­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor. Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar­da nar su­yu­nun cilt kan­se­ri­ne ve er­kek­ler­de pros­tat kan­se­ri­ne kar­şı ko­ru­yu­cu et­ki­si­nin gö­rül­dü­ğü­ saptandı.