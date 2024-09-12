Narin Güran cinayeti şüphelileri adliyede

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi çabalarıyla aramaya başladı. Ancak köylülerin yardımıyla yapılan aramalardan da bir sonuç elde edilemeyince, Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00'de jandarmaya giderek kızının kaybolduğunu bildirdi.

Bunun üzerine, Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi, Su Altı Arama Kurtarma Timi, sağlık ekipleri, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ve ilçe belediyelerinin arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Narin'in kaybolduğu saatlerde o bölgeden geçen yaklaşık 150 araç sorgulandı, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar arandı. Toplamda 12 bin 565 araç incelendi, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi ve 7 iz takip köpeği eşliğinde 11 bin dönümden fazla alanda arama çalışmaları yapıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Narin Güran'ın kaybolmadan önceki son görüntüleri, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. 21 Ağustos'ta saat 15.15'te kaydedilen görüntülerde, Narin'in dört arkadaşıyla yürüdüğü ve daha sonra ayrılıp, tepe yolunu kullanarak evine doğru ilerlediği görüldü. Arama çalışmalarında, 22 Ağustos'ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de Narin'e ait olmadığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. Ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucunda ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

AMCASI TUTUKLANDI

Daha sonra Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı. Salim Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA ile eşleştiği tespit edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı. Ayrıca, mahalle mezarlığında, özellikle yakın zamanda defnedilen mezarlar, jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı kullanılarak arandı, ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU:

19 gün süren arama çalışmalarının ardından, 8 Eylül'de, Tavşantepe Mahallesi'ne 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Narin Güran, üzerinde en son görüldüğü kıyafetleriyle, dere kenarında bir çuval içinde, üzeri taşla gizlenmiş halde bulundu. Saat 08.45'te cesedine ulaşılan Narin Güran'ın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından gözyaşlarıyla Tavşantepe Mahallesi mezarlığına defnedildi.

ÖN OTOPSİ RAPORU

Narin Güran'ın ön otopsi raporu da açıklandı. Raporda, Narin'in içinde bulunduğu çuvalda bir kaval kemiği tespit edildiği, bedeninden 91 örnek alındığı ve çürüme başladığı için ölüm şekli ve zamanının belirlenemediği belirtildi.

24 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Narin'in cenazesinin bulunmasının ardından, soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında; annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşi de bulunuyor. İki ağabeyden birinin, daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan E.G. olduğu bildirildi.