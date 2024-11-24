Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek gelişme! Kusmuk izleri tespit edildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine dere yatağında ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yargılamalar devam ederken flaş bir detay daha ortaya çıktı.

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Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan Narin’in ölümüne ilişkin 15 sayfalık raporda, Narin’in ölümü ‘Çocuğun ağız burun kapanması ve boyuna basıya bağlı oksijensiz bırakılması dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı’ denildi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Narin’in kusmuk izleri, ahırda, evde, amca Salim Güran’ın ve Nevzat Bahtiyar’ın kullandığı araçlarda arandı.

Salim Güran’ın aracının ön şoför koltuğunda ve arka sağ kapı içinde Narin’e ait DNA bulundu. Ancak ön koltukta bulunan izlerin kusmuk mu veya idrar izi mi ne olduğu bilinmiyor. Merak edilen kusmuk izleri Narin’in çuvalında ortaya çıktı.

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KUSMUK İZİNE RASTLANDI

Hazırlanan Adlı Tıp raporu detaylarında, çuvalda cansız bedeni ve içinde bulunan tüm eşyalar tek tek numaralandırılarak incelendiği belirtiliyor.

İncelenen eşyalar içinde Narin’in beslenme çantası üzerinde alınan sürüntü örneğinin kusmuk izi olduğu belirtildi.

Ayrıca Narin’in atletinin ön yüz ortasında alınan sürüntü örneğinin de kusmuk olduğu yazılıyor. Raporda açılan çuvalda beslenme çantasının Narin’in baş sağ tarafında bulunduğu ve iplerinin düzgün kesildiği de ifade edildi.

KIYAFETİNDE KIL ÖRNEĞİ

Yapılan incelemelerde, Narin’in sol elindeki avuç içinde bir uzun saç ve bir miktar kök hücresi kıl örnekleri bulunduğu öğrenilmişti. Hazırlanan Adlı Tıp Kurumu raporunun detaylarında da ayrıca Narin’in üzerindeki kıyafetlerde kök hücresi olmayan iki kıl örneği daha bulunduğu ortaya çıktı.

Bulunan kıllardan biri Narin’in atletinde diğeri ise şort üzerinden çıktığı raporda belirtildi. Bu iki kıl örneği de DNA analizine cevap vermediği yazıldı.