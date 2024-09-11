Narin soruşturmasında ek gözaltı kararı verildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Köyü’nde canice bir cinayete kurban giden Narin Güran’ın cansız beden Eğertutmaz Deresi yakınında bir çuval ile gömülü vaziyette bulunmuştu. 8 yaşındaki Narin’i öldüren kişinin ise aynı zamanda köyün muhtarı olan amca salim Güran olduğu, itirafçı Nevzat Bahtiyar açıklamıştı.

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SON KEZ EK GÖZALTI

Türkiye’yi yakan katliam sonrasında Tavşantepe Köyü’nde aralarında anne ve amcanın da olduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişiler arasında anne ve amcanın yanı sıra Narin’in yakın akrabaları da bulunuyor.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında son kez olmak üzere 24 kişi hakkında 24 saatlik ek gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Son ek gözaltı kararından sonra şahısların adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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NE OLMUŞTU?

21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin için 19 gün boyunca yapılan aramalar sonrasında Narin’in cansız bedeni köye 1.5 kilometre uzaklıkta olan Eğertutmaz Deresi yanında bir çuvalın içinde gömülü şekilde bulunmuştu.

Gözaltına alınan şahıslarda Nevzat Bahtiyar itirafçı olmaya karar vermiş ve savcılıktaki ifadesinde Narin’i, Narin’in amcası Salim Güran’ın öldürdüğünü ve cansız bedeni gömmesi için kendisini tehdit edip 200 bin lira verme teklifinde bulunduğunu açıklamıştı.

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