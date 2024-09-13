Narin'in babası amca ile anne arasındaki ilişki iddiaları ile ilgili konuştu

Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan baba Arif Güran'ın savcılıkta verdiği ifadelere ulaşıldı. Savcının, "Eşinizin sizi aldattığınıza dair şüpheniz var mı? Salim ile aralarında bir ilişki olabilir mi?" şeklindeki sorusuna Arif Güran, "Kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Bunu Salim'e güvendiğim için değil, eşime güvendiğim için söylüyorum" şeklinde yanıt verdi.

Savcının, Salim Güran’a ait Beyaz Renault 19 Europa marka aracın sol ön koltuğunda Narin Güran'a ait DNA örneklerinin bulunmasıyla ilgili sorusuna ise Arif Güran, "Salim’in arabasını biz kullanmıyoruz. Salim’in aracı aslında Fuat'a ait. Salim’in kendi aracı kaza nedeniyle boşta kalmışken, Fuat’ın aracı kullanılıyor. Biz ve çocuklarım bu araca kesinlikle binmedik. Narin ve kardeşi Eren, yalnızca bir kez Berat Kaya'nın kınasında bu araca bindi. Anneleri arka koltukta oturduklarını söyledi. Bu nedenle DNA örneği ile ilgili bir yorum yapamıyorum. Bu durumun araştırılmasını ve suçlu kişinin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Son olarak, Arif Güran, kızı Narin’in öldürülmesiyle ilgili olarak, "Kızıma bunu yapan kişinin bulunup cezalandırılmasını istiyorum, isterse kardeşim olsun, isterse eşim olsun" şeklinde ifade verdi.