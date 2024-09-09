Narin’in cenazesi ailesine teslim edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Narin’in cenazesi ailesine teslim edildi

Son dakika haberi... Diyarbakır'da 19 gündür aranan ve dün dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu. Otopsi işleminin tamamlanmasının ardından Narin'in cenazesi aileye teslim edildi.

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Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Narin'in cenazesi aile yakınlarına teslim edildi. Narin Güran için köyünde cenaze töreni düzenlenecek ve Tavşantepe'de defnedilecek.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Tavşantepe köyünde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran en son Kuran kursundan çıkarken görülmüştü. Dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sabahın erken saatlerinde Eğertutmaz Deresi yanında Narin’in cansız bedeninin bulunduğunu açıklamıştı.

Narin’in cansız bedeni çuvala konmuş ve belli olmasın diye üzerine taş ve ağaç dalları konulmuş vaziyette görülmüştü. Cenazenin bulunması ile annesi dahil olmak üzere 23 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

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