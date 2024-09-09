Narin’in cenazesi ailesine teslim edildi

Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu. Otopsi işleminin tamamlanmasının ardından Narin'in cenazesi aileye teslim edildi.

Narin'in cesedi 15 gün suda kalmış 'Bacağında kırık, boynunda lezyon var'

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Narin'in cenazesi aile yakınlarına teslim edildi. Narin Güran için köyünde cenaze töreni düzenlenecek ve Tavşantepe'de defnedilecek.

Narin'in otopsi işlemi sona erdi. Cenazesi köyünde toprağa verilecek

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Tavşantepe köyünde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran en son Kuran kursundan çıkarken görülmüştü. Dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sabahın erken saatlerinde Eğertutmaz Deresi yanında Narin’in cansız bedeninin bulunduğunu açıklamıştı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu.



Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 8, 2024

Narin’in cansız bedeni çuvala konmuş ve belli olmasın diye üzerine taş ve ağaç dalları konulmuş vaziyette görülmüştü. Cenazenin bulunması ile annesi dahil olmak üzere 23 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.