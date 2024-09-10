Narin'le ilgili paylaşımda bulunan 498 bin 713 hesabın sahte olduğu tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da kaybolan ve 8 Ağustos'ta cansız bedeni bulunan Narin Güran ile ilgili sosyal medya platformu "X" üzerinden yapılan paylaşımların 498 bin 713'ünün bot hesaplar olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, 21 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında Narin Güran'la ilgili 15 ayrı etikette 4 milyon 761 bin 420 paylaşım yapıldığını belirtti. Yerlikaya, "Bu paylaşımlarda bulunan 1 milyon 302 bin 209 hesabın yüzde 38,3'ü yani 498 bin 713'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu tespit edildi. Bu içeriklerin yüzde 76'sının ise provokatif amaçlı ve olumsuz olduğu belirlendi" ifadesini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapanlarla, halkı yanıltmaya yönelik gerçek dışı bilgileri yayanlarla da mücadele etmeye devam ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Unutulmasın ki, milletimiz içinde büyük üzüntüye yol açan bu cinayetin aydınlatılması için adli süreç devam etmektedir. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla konunun aydınlatılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürütmektedir. İçişleri Bakanlığı olarak başından beri bu olayın takipçisiyiz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Narin kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

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