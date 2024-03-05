"Narkoçelik-4" operasyonlarında 1180 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 27 kişi yakalandı

Kaynak: AA
"Narkoçelik-4" operasyonlarında 1180 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 27 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Narkoçelik-4" operasyonlarında 27 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde üreticilerine ve bunların ticaretini yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı liderliğinde il jandarma komutanlıkları tarafından 11 ilde eş zamanlı "Narkoçelik-4" operasyonları yapıldığını belirtti.

Ülkeyi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeyi hedeflediklerini vurgulayan Yerlikaya, ülkenin her köşesinde zehir tacirlerine karşı operasyonların çoğalarak devam edeceğini söyledi.

İstanbul, Antalya, Çankırı, Diyarbakır, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli'deki operasyonlarda 1180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 27 zehir imalatçısı, taciri ve sokak satıcısının da yakalandığı bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu düzenleyen jandarma ekiplerini tebrik etti.

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