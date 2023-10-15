Narkotik operasyonunda 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Antalya’da düzenlenen narkotik operasyonlarında 44 kilo esrar maddesi, 4 kilo metamfetamin, bir miktar eroin ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Narkotik operasyonunda 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara devam edildi.

Yapılan operasyonlarda 44 kilo esrar maddesi, 4 kilo metamfetamin ile bir miktar eroin maddesi ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

8 şahıs hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.

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