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Narkotik operasyonunda polislere saldıran 3 zanlı kıskıvrak yakalandı

Şanlıurfa’da narkotik operasyonu sırasında 2 polisi silahla yaralayarak kaçan 3 zanlı kıskıvrak yakalandı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 23:11
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Narkotik operasyonunda polislere saldıran 3 zanlı kıskıvrak yakalandı

Narkotik operasyonunda polislere saldıran 3 zanlı kıskıvrak yakalandı
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Şanlıurfa’da narkotik operasyonu sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, valilik tarafından yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştiren 3 zanlının yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerimiz tarafından ilimizde icra edilen narkotik takip çalışmasında polisimize pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmışlardı. Emniyet ve jandarmamızın ortak çalışmasıyla olayın faili olan 3 kişi olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanmışlardır” denildi.

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