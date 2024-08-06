Narkoz etkisindeki genç kadından babasının sorusuna güldüren yanıt

Ameliyattan çıktıktan sonra narkozun etkisiyle sağa sola el hareketleri yapan genç kadın, babasının fırsattan istifade sorduğu “Erkek arkadaşın kim?” sorusunu esprili bir şekilde yanıtladı. Ameliyat sonrası narkoz etkisi altındaki genç kadının verdiği komik yanıtlar ve hareketler, izleyenleri kahkahalara boğdu. Narkozun getirdiği geçici kafa karışıklığı ve babasının sevecen tavrı, videoyu izleyenlerin yüzünü güldürdü ve genç kadının bu komik anları sosyal medyada hızla yayıldı.