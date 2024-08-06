Narkoz etkisindeki genç kadından babasının sorusuna güldüren yanıt

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Narkoz etkisindeki genç kadından babasının sorusuna güldüren yanıt

Ameliyat sonrası narkoz etkisinde sağa sola el hareketi yapan genç kadın, babasının “Erkek arkadaşın kim?” sorusuna komik bir şekilde yanıt verdi. Video izleyenleri hem güldürdü hem de genç kadının bu anını beğenerek sosyal medyada paylaştı.

Ameliyattan çıktıktan sonra narkozun etkisiyle sağa sola el hareketleri yapan genç kadın, babasının fırsattan istifade sorduğu “Erkek arkadaşın kim?” sorusunu esprili bir şekilde yanıtladı. Ameliyat sonrası narkoz etkisi altındaki genç kadının verdiği komik yanıtlar ve hareketler, izleyenleri kahkahalara boğdu. Narkozun getirdiği geçici kafa karışıklığı ve babasının sevecen tavrı, videoyu izleyenlerin yüzünü güldürdü ve genç kadının bu komik anları sosyal medyada hızla yayıldı.

Son Haberler
Mourinho Lille yenilgisinin sebebini açıkladı. Fred yorumu olay yarattı Spor
Mourinho Lille yenilgisinin sebebini açıkladı. Fred yorumu olay yarattı
Ebrar Karakurt’tan kendisine 'provokatör' diyen troll Furkan Bölükbaşı’na efsane yanıt Spor
Ebrar Karakurt’tan kendisine 'provokatör' diyen troll Furkan Bölükbaşı’na efsane yanıt
Bakan Şimşek 'çok kazananları' uyardı: 'Maliye mutlaka kapınızı çalacak' Ekonomi
Bakan Şimşek 'çok kazananları' uyardı: 'Maliye mutlaka kapınızı çalacak'
Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu Spor
Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu
Rekabet Kurulu'ndan OYAK'a rekor ceza Ekonomi
Rekabet Kurulu'ndan OYAK'a rekor ceza
Haftanın öne çıkanları Yazarlar
Haftanın öne çıkanları
Gıybetagram Yazarlar
Gıybetagram