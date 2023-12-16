NASA: Son 6 yılın en güçlü Güneş patlamasının yaşandı. Patlamanın etkisi yarın görülecek

Güneş'te son altı yılın en büyük patlamalarından biri gerçekleşti.

NASA tarafından yapılan açıklamada, 2017'den bu yana ilk kez Güneş'te 'X' kategorisinde yer alan bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Yetkililer, patlamanın doğrudan Dünya'ya yönelmediği için etkisi sınırlı kalacağını belirtirken, Dünya'da bazı yüksek frekanslı radyo kesintilerine neden olacak kadar güçlü olduğunu da ifade etti.

Bu olay Güneş patlamalarının Dünya üzerindeki teknolojiye olan potansiyel etkilerini gösterdi.

NASA, Büyük miktarda enerji açığa çıkardığını ve olayın tamamının bir uzay aracı tarafından videoya kaydedildiğini duyurdu.

Güneş'in güçlü bir X2.8 sınıfı Güneş patlaması gönderdiği doğrulandı. Bu, mevcut döngünün (Güneş Döngüsü 25) en güçlü Güneş patlaması anlamına geliyor. Güneş'te meydana gelen patlamalar nedeniyle Dünya'da 100 yılda bir olması beklenen bir elektrik kesintisi olabilir.

Uzmanlar patlamaları güçlerine göre sınıflandırırken, en küçüğü B sınıfı olarak biliniyor, bunu C, M ve son olarak X sınıfı takip ediyor. Her bir kategori içinde, ölçeğini belirlemeye yardımcı olan olaylara numaralar atanıyor. Bu, 2.8'in güçlü bir olayın alt ucunda olduğu anlamına geliyor. Kayıtlı tarihteki en güçlü Güneş patlamasının 2003 yılında meydana gelen X45 olduğuna inanılıyor, ancak X sınıfı olayların çoğu 1 ila 9 arasında yer alıyor.

NOAA web sitesinde Güneş patlamasıyla ilgili bir güncelleme yayınlayarak, "Bu muhtemelen şimdiye kadar kaydedilen en büyük solar radyo olaylarından biri" diyerek, radyo iletişim parazitinin "ülkenin bir ucundan diğer ucuna kadar hissedildiğini" belirtti. ABD'li kurumlar uçaklarda önemli radyo iletişim paraziti yaşandığını bildirdi.

Güneş patlamaları ve diğer Güneş olaylarının iletişim ekipmanlarını, elektrik şebekelerini ve hatta uzay araçlarını etkilediği biliniyor. Bu arada Uluslararası Uzay İstasyonu'nda şu ana kadar herhangi bir düzensizlik rapor edilmedi.