﻿NASA UFO ‘avına’ çıkıyor

Tanımlamayan hava olaylarının ve cisimlerinin son zamanlarda artış yaşaması, NASA’yı harekete geçirdi. Bir süre önce ABD Senatosundan finansal destek alan NASA, hükümetin tanımlanamayan hava olayları raporlarını detaylı incelemeye başlayacak.

Karar'da yer alan habere göre; NASA, 16 kişilik uzman ekip kurduğunu duyurdu. NASA bu programın bir parçası olarak dokuz aylık bağımsız bir çalışma yapılacağını duyurdu. NASA’nın açıkladığı uzman isimler arasında gazetecilerinden eski astronotlara kadar birçok isim bulunuyor. Örneğin, dört ayrı görevde toplamda 520 gününü uzaydan geçiren emekli astronot Scott Kelly, bilim gazetecisi ve uzay teknolojisi şirketi CEO’su ve bir ABD Federal Havacılık İdaresi yöneticisi bu ekibe dahil edilmiş durumda.

NASA Bilim Misyonu Direktörlüğü Yöneticisi Thomas Zurbuchen, “Ekip, devlet kurumları tarafından toplanan verilerin, ticari verilerin ve diğer kaynaklardan gelen verilerin potansiyel olarak UAP’lere ışık tutmak için nasıl analiz edilebileceğini belirleyecek” dedi.