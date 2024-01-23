Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) 10 yıldır önemli projelerde yer alan Dr. Umut Yıldız, Türkiye’de uzay çalışmaları yapmak için görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medyadaki videoları, paylaşımlarıyla da tanınan Dr. Yıldız, "NASA’da son günüm" başlığıyla bir video paylaşarak sevenlerine bu kararını açıkladı.

"Ülkemde uzay ve bilim konularında yapacak çok fazla iş var" ifadeleri kullanan Umut Yıldız yaptığı paylaşımda "Bugün NASA'da son günüm masamı boşalttım. Bugün resmen ayrılıyorum. Türkiye'deki gençlerin uzayla ilgili potansiyelini görüyorum. Daha çok şeylerin yapılacağını düşünüyorum. Onun için çok heyecanlı ve çok mutluyum" dedi.

Umut Yıldız, veda konuşmasında şu ifadeleri kaydetti:

Bir gün NASA’dan ayrılma mesajı atacağımı düşünmezdim, işte o gün bugünmüş. Kendimi neredeyse doğma büyüme uzay sevdalısı bir insan olarak görürüm ve aklım fikrim hep bir karış uzayda olmuştur. Yıllarca uzay için bir şeyler yapmaya çalıştım, birçok projede yer aldım. Bunun da son 10 yılı NASA/JPL’de hem astrofizikçi hem derin uzay iletişimi alanlarında geçti. Bana çok katkıları olan müthiş insanlarla tanıştım, kendimi ve çevremi geliştirme fırsatı buldum.

Artık bu deneyimlerimi Türkiye’de değerlendirmek ve Türkiye’nin uzay atılımını hep beraberce yaşamak için NASA’dan ayrılıyorum. Üniversite bittikten sonra ayrıldığım ülkeme 21 yıl sonra dönmek büyük karar gibi görünse de ben aslında hiç ayrılmamıştım. Ülkemde uzay bilincini daha da artırmak için ya sürekli git-gel yaparak veya online yüzlerce e-/konferanslar vererek yüzbinlerce öğrenci ile birebir yazışma konuşma fırsatı buldum. Küçük de olsa katkım olan binlerce öğrenci motive olup bilimsel veya teknik alanlara yöneldiler. Daha da fazlasını yapmak istiyorum.

Ülkemde uzay ve bilim konularında yapacak çok fazla iş var. Hep beraberce yapmak ümidiyle, yepyeni başlangıçlara…

Birkaç ay önce NASA’da 10 yıl çalıştığım için aldığım sertifikayı paylaşmıştım (her 5 yılda bir sertifika ve pin verirler). Bazı insanlar onu görerek, sanki 10 yıllık transfer süresinin sonuna gelmiş futbolcu muamelesi yapmışlar bana. Hayır, ben süresiz kadrodaydım, hiç bir problemim yoktu, gayet iyi maaşım vardı, fazlasıyla rahattım. Problemimin olmaması problem olmaya başladı, rahat battı, ne yapayım. Türkiye’de de yapacak çok iş var, bir tarafından tutmak istedim.

21 yıldır yurt dışında hayatını sürdüren Yıldız, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünde lisans ve Hollanda Groningen Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini, Leiden Üniversitesi Gözlemevi'nde de Molekül Astrofiziği alanında doktorasını başarıyla tamamladı.

Son 10 yıldır birçok meslektaşının hayali olan NASA'da görev yapan Yıldız, burada edindiği birikimleri Türkiye’ye aktarmak için uzay teknolojileri üzerine çalışan bir Türk şirketine transfer oldu.

Yıldız, transfer olduğu şirketin, uzay teknolojilerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uydu servislerinin sağlanması hedefiyle kurulduğunu, iki yılda beş IoT (nesnelerin interneti) uydusu inşa edip SpaceX ile uzaya gönderdiğini ifade etti. Şirketin, ileride gönderilecek uydularla toplamda 280 uyduyu uzaya göndermeyi amaçladığını, bu yıl 12 uydunun daha uzaya gidip faaliyete başlayacağını belirten Yıldız, bu uyduların, internetin çekmediği yerlerde, akıllı tarım, lojistik, enerji hatlarının takibi gibi birçok alanda kullanılabildiğini anlattı.