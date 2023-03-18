18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Nasr suresinin Türkçe anlamı nedir?

Medine’de inen Nasr suresi 3 ayetten oluşmaktadır. Nasr suresi adını Allah'ın Hz. Peygamber'e yardım ederek fetihlere kavuşturduğu ifade edildiği için bu adı almıştır. İşte Nasr suresinin Türkçe anlamı..

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 16:38
Takip Et

Nasr suresinin Türkçe anlamı nedir?

Nasr suresinin Türkçe anlamı nedir?
+
Aa
-

Nasr suresi Medine'de inmiştir. Nasr suresi 3 ayetten oluşmakta olup Nasr, yardım demektir. Nasr sûresinde Allah'ın Hz. Peygamber'e yardım ederek fetihlere kavuşturduğu ifade edildiği için bu adı almıştır.

Nasr sûresi, Mekke'nin fethi sırasında inmiş olmakla beraber Medine devrinde yani hicretten sonra indiği için medenî (Medine'de inen) sûrelerdendir. İslâm zaferini haber verir. İbn Ömer'den gelen rivayete göre Nasr suresi indikten sonra Peygamberimiz seksen gün yaşamıştır.

NASR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,

2- Ve insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde,

3- Rabbini öğerek tesbih et, O'ndan bağışlanmanı dile, çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
1
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
2
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
3
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
4
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
5
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
6
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
7
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
﻿Recep Uçar'dan flaş açıklama
﻿Recep Uçar'dan flaş açıklama
﻿Recep Uçar'dan flaş açıklama
﻿Yıldız oyuncu kalp sorunları yüzünden futbolu bırakıyor
﻿Yıldız oyuncu kalp sorunları yüzünden futbolu bırakıyor
﻿Yıldız oyuncu kalp sorunları yüzünden futbolu bırakıyor
﻿Deprem anı polis telsizi görüşmelerine böyle yansıdı. İşte o konuşmalar
﻿Deprem anı polis telsizi görüşmelerine böyle yansıdı. İşte o konuşmalar
﻿Deprem anı polis telsizi görüşmelerine böyle yansıdı. İşte o konuşmalar
﻿Tebbet suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Tebbet suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Tebbet suresinin Türkçe anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.