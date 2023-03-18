Nasr suresinin Türkçe anlamı nedir?

Nasr suresi Medine'de inmiştir. Nasr suresi 3 ayetten oluşmakta olup Nasr, yardım demektir. Nasr sûresinde Allah'ın Hz. Peygamber'e yardım ederek fetihlere kavuşturduğu ifade edildiği için bu adı almıştır.

Nasr sûresi, Mekke'nin fethi sırasında inmiş olmakla beraber Medine devrinde yani hicretten sonra indiği için medenî (Medine'de inen) sûrelerdendir. İslâm zaferini haber verir. İbn Ömer'den gelen rivayete göre Nasr suresi indikten sonra Peygamberimiz seksen gün yaşamıştır.

NASR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,

2- Ve insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde,

3- Rabbini öğerek tesbih et, O'ndan bağışlanmanı dile, çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir