NATO 'Moskova’nın 3 günde kazanmayı umduğu savaş 15’inci ayına giriyor'

Bauer, NATO'nun askeri planları ile üye ülkelerin ulusal askeri planlamalarının entegre edilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Toplantıda, NATO üyelerinin Genelkurmay Başkanları'nın ilk kez NATO ve ulusal düzeylerde askeri planlama için koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi. Bauer, NATO'nun savunma için yeni bir çağ başlattığını ve güçlerini daha hızlı operasyonel hale getireceklerini söyledi.

"Daha güçlü komuta, daha güçlü kontrol"

NATO'nun yeni bir ortak savunma çağına girme politikası hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Bauer, “Bugün daha güçlü bir komuta ve daha güçlü bir kontrol kapasitesine olan ihtiyacımızı ele aldık. Sayıları ve ekipmanları tüm bölgelerde ve tüm alanlarda ihtiyaçlarımıza göre belirleyeceğiz. Unutmamalıyız ki bu çalışma hala devam ediyor. Meyvelerini de önümüzdeki aylarda Vilnus’taki devlet ve hükümet başkanları zirvesinde verecektir. İttifakın siyasi iradesiyle bu kapasite artırımı istemesi gerekiyor. Bu hiç olmadığı kadar önemlidir" dedi.



"NATO ne kadar gerekirse Ukrayna’yı o kadar destekleyecektir"

Rusya ve Ukrayna savaşının NATO politikalarını belirleyici şekilde etkilediğini söyleyen Bauer, "Rusya’nın Ukrayna savaşı ve Euro-Atlantik bölgenin güvenliği üzerindeki tehdit onlarca yıldan beri en yüksek seviyede. Moskova’nın 3 günde kazanmayı umduğu savaş 15’inci ayına giriyor. Ukrayna halkı ve Ukrayna ordusu bizi şaşırtmaya devam ediyor. Ukraynalı meslektaşlarımız son duruma ilişkin detaylı raporlar sundular. NATO ne kadar gerekirse Ukrayna’yı o kadar destekleyecektir. Rusya uluslararası düzeni sarsmıştır. Maalesef bu durum bizi ortak savunma çağına itmiştir. Biz değil rakiplerimiz bu gündemi belirlemektedir. NATO ve ittifak üyelerinin askeri planlarını uyumlaştırması ile hepimiz aynı pusulayı izleyeceğiz’’ ifadelerini kullandı.