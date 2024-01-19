NATO'dan soğuk savaş sonrası en büyük tatbikat: Yaklaşık 90 bin asker katılacak

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, Brüksel'de başlayan NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısının ardından basın açıklaması düzenledi.
Cavoli, NATO üyesi 31 ülke ve aday ülke İsveç'in katılacağı Sarsılmaz Savunucu 2024 tatbikatının gelecek hafta başlayacağını duyurdu.
Orgeneral Cavoli, yaklaşık 90 bin askerin katılacağı tatbikatın mayıs ayının sonuna kadar devam edeceğini söyledi.
Cavoli, "İttifak, güçlerini Kuzey Amerika'dan Atlantik ötesine hareket ettirerek Avrupa-Atlantik alanını takviye etme kabiliyetini gösterecek." dedi.
Sarsılmaz Savunucu 2024, NATO'nun soğuk savaş dönemi sonrası en büyük tatbikatı olacak.
Tatbikatın; Baltık ülkeleri, Polonya ve Almanya’da yapılması planlanıyor.
NATO’nun, tatbikatta Rusya ile muhtemel savaş senaryolarını ele alması bekleniyor.