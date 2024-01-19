NATO'dan soğuk savaş sonrası en büyük tatbikat: Yaklaşık 90 bin asker katılacak

Kaynak: AA
NATO'dan soğuk savaş sonrası en büyük tatbikat: Yaklaşık 90 bin asker katılacak
NATO'nun soğuk savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı Sarsılmaz Savunucu 2024'ün gelecek hafta başlayacağı açıklandı.

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, Brüksel'de başlayan NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısının ardından basın açıklaması düzenledi.

Cavoli, NATO üyesi 31 ülke ve aday ülke İsveç'in katılacağı Sarsılmaz Savunucu 2024 tatbikatının gelecek hafta başlayacağını duyurdu.

Orgeneral Cavoli, yaklaşık 90 bin askerin katılacağı tatbikatın mayıs ayının sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Cavoli, "İttifak, güçlerini Kuzey Amerika'dan Atlantik ötesine hareket ettirerek Avrupa-Atlantik alanını takviye etme kabiliyetini gösterecek." dedi.

Sarsılmaz Savunucu 2024, NATO'nun soğuk savaş dönemi sonrası en büyük tatbikatı olacak.

Tatbikatın; Baltık ülkeleri, Polonya ve Almanya’da yapılması planlanıyor.

NATO’nun, tatbikatta Rusya ile muhtemel savaş senaryolarını ele alması bekleniyor.

Son Haberler
Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Yaşam
Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Alper Gezeravcı’dan kalemle yer çekimi testi Video
Alper Gezeravcı’dan kalemle yer çekimi testi
Şanlıurfa'da otomobilin çarpıp kaçtığı kazada baba ve oğlu öldü Yaşam
Şanlıurfa'da otomobilin çarpıp kaçtığı kazada baba ve oğlu öldü
Şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulan motosikletli hayatını kaybetti Yaşam
Şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulan motosikletli hayatını kaybetti
Atatürk’ün kurduğu üniversitede skandal! Yazarlar
Atatürk’ün kurduğu üniversitede skandal!
Son dakika... Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu başladı. Fırlatma gerçekleşti Gündem
Son dakika... Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu başladı. Fırlatma gerçekleşti