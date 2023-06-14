NATO'dan çıkarılmış, riskli ülke Türkiye

Türkiye son dönemde Schengen Vize sorunu yaşıyor. Schengen, Avrupa Birliği üyelerini kapsayan bölgede seyahat etmeye izin veren vizedir. AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein da Schengen bölgesine dahildir.

Türkiye’den Schengen vizesi için yapılan başvuruların ret oranı, Rusya başvurularının ret oranından fazla. Rusya, Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal harekâtı başlatması nedeniyle ABD ve AB ülkeleri tarafından sivil havacılık dahil birçok alanda yaptırıma uğradı. Buna rağmen, Rus vatandaşlarının Schengen vize ret oranı, Türkiye’den beş kat daha düşük düzeyde. (1)

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Türkiye’nin yüz yüze kaldığı vize sorununun üç ana nedeni var:

- Türkiye, dünyanın en fazla göçmenini barındırıyor. Bu konum, özellikle Batı ülkeleri için bir endişe kaynağı. Ayrıca, Türkiye sığınmacılara verdiği vatandaşlıkta AB kriterlerine uymadığı gerekçesiyle güvensizlik oluşturuyor.

- Diğer bir sorun da; sığınmacı/yasa dışı göçmen sorununun ortaya çıkardığı uluslararası suçlu sayısının Türkiye’de artış göstermesi.

- Türkiye’den diğer ülkelere iltica talebinin artması da, vize sorununun ana nedenlerinden biri. AB ülkelerine iltica başvurusunda Türkiye; Suriye, Afganistan ve Venezuela’dan sonra dördüncü sırada yer alıyor. 2022’de Suriye’den 131 bin 970 kişi, Afganistan’dan 113 bin 495 kişi, üçüncü sırada Venezuela’dan 50 bin 50 kişi iltica başvurunda bulundu. Dördüncü sırada ise, 49 bin 720 başvuru ile Türk vatandaşları bulunuyor. (2)

Yukarıdaki bu nedenlerden dolayı Türkiye’nin vize başvurularını, AB, ABD ve benzer ülkeler mercek altına alıyorlar. Ayrıntılı inceliyorlar, en ufak bir kuşkuda olumsuz yanıt veriyorlar.

Türkiye’den AB’ye yapılan iltica başvurularında önemli oranda artış var. Fakat, Suriye, Afganistan ve Venezuela’dan sonra zirvenin dördündü sırasında yer almak övünülecek bir durum olmasa gerek. Pakistan, Irak, Rusya’dan iltica başvurusu Türkiye’den daha az.

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Vize sorunu, aslında sadece vize sorunu değil. Türkiye farkında mı bilinmez ama stratejik sonuçları barındıran bir durumla yüz yüze...

- ABD, AB ve benzer ülkelerin Türkiye’ye güvenleri azalmıştır. Vize başvurusunda Suriye, Irak, Rusya vatandaşları gibi işleme tabi tutulmaktadır. 71 yıldır NATO üyesi Türkiye, Ortadoğu ülkesi konumunda değerlendirilmektedir.

Dünyanın en fazla sığınmacı/yasa dışı göçmen barındırdığı için Türkiye’ye methiye düzen; sığınmacıların Türkiye’de kalmaları için her türlü çabayı gösteren AB, göçmen ülkesi konumuna gelen Türkiye’yi aslında AB’den dışlıyor. Şu anda yaşanan, göçmen politikasının oluşturduğu en hafifi sonuç…

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Önümüzdeki dönemde, dünyanın en fazla sığınmacısına sahip Türkiye’nin karşı karşıya kalabileceği riskler:

Birinci aşamada, Türkiye’yi NATO’dan uzaklaştırma adımları atılır.

4 Nisan 1949’da Washington'da 12 ülkeyle kurulan NATO, genişleme politikası sonucunda 1990’da 16 üyeye; Varşova Paktı’nın yıkılması sonrası 1999’da 19 üyeye; 2004’te 26 ülkeye; 2009’da 28 üyeye ve 2017’de 29 ülkeye çıktı. 2019’da Makedonya’nın; 2023 yılında Finlandiya’nın ittifaka katılımıyla NATO’nun üye sayısı 31 oldu. Sırada İsveç var. İsveç’in NATO üyeliğini veto eden Türkiye’nin, yakın gelecekte ABD etkisiyle onay vereceğini söylemek bir sır olmaz.

14 maddelik NATO Anlaşması’nda, üye ülkeyi ittifaktan ayırma gibi bir hüküm yer almıyor. Üye, ancak kendi isterse ayrılabilir. Ancak, 27 üyesi bulunan AB’nin 21 üyesi NATO ülkesi. Yani NATO demek ABD demek; NATO demek AB demek… Genişleyen NATO’da oybirliğiyle karar alma koşulu kaldırılabilir ve Türkiye NATO dışına çıkarılabilir. NATO’da üvey evlat durumuna getirilebilir.

Her durumda, dünyanın en fazla sığınmacı/yasa dışı göçmenini barındıran bir ülke, hiçbir koşulda herhangi bir Batı ittifakında yer alamaz. Başka bir deyimle, Türkiye’nin AB’ye üye olabilmesi, hayalin ötesinde bir durum…

- İkinci aşamada, dünyanın en fazla göçmenimi barındıran Türkiye, ABD/NATO/AB tarafından riskli ülkeler statüsüne alınır. Bu durum; Türkiye’yi batıdan uzaklaştırır ve ekonomik, askeri güç dahil tüm milli güç unsurlarını olumsuz etkiler.

- Üçüncü aşamada, asıl stratejik sonuç, ABD’nin hedeflediği Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) Türkiye ayağının son adımı atılır. 2021 yılında bastırılan PAPA PULU’ndaki harita ortaya çıkar. Sözde “Büyük Kürdistan haritasının Türkiye ayağı…

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Türkiye farkında mı bilmiyorum? Sığınmacı/göçmen sorunu, artık sadece sığınmacı/göçmen sorunu değil. Bu yüzden İngiltere, Norveç dahil tüm Avrupa ülkeleri insan haklarına aykırı her türlü önlemi alarak göçmenleri Türkiye’de tutmaya çalışıyorlar.

Türkiye, İngiltere’ye sormalı mesela… Neden sadece yaklaşık 20 bin Suriyeli’yi seçerek aldı? Çok fakir olduğu için mi?..

Türkiye, AB’ye sormalı mesela… Avrupa ülkelerinin toplam sadece yaklaşık bir milyon, Suriyeli sığınmacıyı seçerek kabul etmelerinin gerekçesi ne?.. Yoksulluktan mı?..

Ve Türkiye kendi kendine sormalı mesela… Sığınmacıların AB ülkelerine gidişlerini engelleyen ve Türkiye’yi göçmen ülkesi konumuna getiren, “Geri Kabul Anlaşması” neden imzalandı?.. Bu anlaşmanın sonucu olumlu mu?..

Ve Türkiye şu soruyu sormalı mesela… Dünya tarihinde hangi ülke, bu kadar çok sayıda sığınmacı yükünü kaldırır?..

Ve fakat asıl soru şu: Bu koşullarda 10-15 yıl sonra demografik yapı değişmeye başladığında; ABD’nin, PAPA PULU’nun, PKK terör örgütünün sözde haritası; ABD’ye, AB’ye rağmen önlenebilecek midir?..

Mesela, 10 Ağustos 1920 tarihli SEVR Antlaşması ile ABD’nin BOP, PAPA PULU ve PKK terör örgütü sözde haritaları arasındaki benzerlik biliniyor mu?..

Türkiye’nin en büyük sorunu çeyrek eğitimli “aydın” sorunudur. Tüm Avrupa ülkelerinin toplam sadece yaklaşık bir milyon, İngiltere’nin sadece 20 bin Suriyeli sığınmacıyı seçerek kabul etmelerini bu aydın türü eleştirmez. Ama, Türkiye’yi göçmen ülkesi haline getiren Soros projesini destekler ve sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmelerine karşı çıkar. Bu çeyrek eğitimli “aydın”, yaşadığı Türkiye’ye ve tarihine yabancıdır. Diğer ülkelere sevdalı... Genellikle “yetmez ama evetçi”… Bu vatanda yaşamaya borçlu olduğu Kemalizm’i de küçümser…

Özet Kaynakça:

(1) https://www.hurriyet.com.tr/gundem/vize-sorunu-nedir-sanatcilara-bile-verilmedi-dosya-dolusu-evrak-uzun-sureli-inceleme-iste-schengen-vize-surecinde-son-durum-42276717

(2) https://tr.euronews.com/2023/03/28/abye-iltica-basvurusu-2021de-besinci-siradaki-turk-vatandaslari-2022de-dorduncu-siraya-cik#:~:text=s%C4%B1raya%20kadar%20%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1. ,2022%20y%C4%B1l%C4%B1nda%2049%20bin%20720%20T%C3%BCrk%20vatanda%C5%9F%C4%B1%20AB%20%C3%BClkelerine%20ilk,listesinde%20be%C5%9Finci%20s%C4%B1rada%20yer%20alm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1.