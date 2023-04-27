NATO'dan Ukrayna'ya devasa yardım

NATO Genel Sekreteri bugün yaptığı açıklamada, şimdiye kadar Ukrayna'ya yapılan toplam yardımların sayısını verdi.

NATO'dan Ukrayna'ya devasa yardım

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Rusya'nın harekatının başlamasından bu yana Ukrayna'ya 230 muharebe tankı ve 1.550 zırhlı araç sağladığını söyledi.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile görüşmesi sırasında bilgiler veren genel sekreter, ''ABD liderliğindeki temas grubunun müttefikleri ve ortakları, dokuz yeni zırhlı tugayı donatmak için Ukrayna'ya 230 tank, 1.550 zırhlı araç ve önemli miktarda mühimmat gönderdi. Bu miktar, söz verilen ekipmanın% 98'ine denk geliyor" dedi.

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