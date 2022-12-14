14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı

NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı

NATO’nun 2023 askeri bütçesinin yüzde 25 artırılarak yaklaşık 1,96 milyar euro olması kararlaştırıldı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 23:17
Takip Et

NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı

NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı
+
Aa
-

NATO’dan yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin uzlaşısıyla askeri bütçenin yüzde 25 artırılarak yaklaşık 1,96 milyar euroya çıkarılmasının yanı sıra sivil bütçe de yaklaşık yüzde 28 yükseltilerek 370,8 milyon euroya çıkarıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bütçe artışının, haziranda Madrid’de yapılan NATO Zirvesi'nde NATO müttefiklerinin koyduğu hedefe ulaşılması arzusunun somut bir ifadesi olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "NATO içinde birlikte daha fazla ve daha iyi yatırım yapmaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

NATO’nun sivil bütçesi, personel, operasyon maliyetleri ve NATO karargahının program harcamaları gibi giderlerde kullanılıyor.

Askeri bütçe ise NATO operasyonları, misyonları ve karargahtaki komuta yapısının işletme maliyetlerinde kullanılıyor.

Sivil ve askeri bütçenin yanı sıra ittifakın üçüncü ortak fonlu unsuru olan NATO Güvenlik Yatırım Programının (NSIP) 2023 için harcama tavanı da yüzde 26,6 artışla 1 milyar euro olarak belirlendi. NSIP kapsamında NATO’nun büyük inşaat ve komuta kontrol sistem yatırımları hayata geçiriliyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
1
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
2
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
3
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
4
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
5
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
6
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
7
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı
﻿NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı
﻿NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı
﻿Gültekin Uysal’dan İmamoğlu’na destek ‘Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz’
﻿Gültekin Uysal’dan İmamoğlu’na destek ‘Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz’
﻿Gültekin Uysal’dan İmamoğlu’na destek ‘Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz’
﻿Ahmet Davutoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek 'Adaletsizliğin karşısındayız'
﻿Ahmet Davutoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek 'Adaletsizliğin karşısındayız'
﻿Ahmet Davutoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek 'Adaletsizliğin karşısındayız'
﻿Ali Babacan’dan İmamoğlu’na destek ‘İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil bir karar bekliyoruz’
﻿Ali Babacan’dan İmamoğlu’na destek ‘İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil bir karar bekliyoruz’
﻿Ali Babacan’dan İmamoğlu’na destek ‘İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil bir karar bekliyoruz’
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.