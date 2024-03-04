NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü bünyesinde görevli Türk askeri hayatını kaybetti

Kaynak: AA
NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü bünyesinde görevli Türk askeri hayatını kaybetti
NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), Gilan İrtibat Gözlem Ekibi'nde görevli bir Türk askerinin uykusu sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

KFOR'dan yapılan yazılı açıklamada, Türk askerinin ölüm nedeninin henüz doğrulanamadığı belirtildi.

KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş da bir taziye mesajı paylaşarak, "Bu trajik kayıptan dolayı en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Düşüncelerim ölen askerin aile üyeleri ve arkadaşlarıyla birlikte. Kaybı tüm KFOR camiasında hissediliyor. KFOR'un misyonuna olan sarsılmaz bağlılığımızla onun anısını onurlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Kosova'da güvenlik ve istikrarı sağlamak için 12 Haziran 1999'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere toplam 27 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Son Haberler
Libya'da "rekor" miktarda kokain ele geçirildi Dünya
Libya'da "rekor" miktarda kokain ele geçirildi
Uçan otomobilin fiyatı belli oldu Satışa az kaldı, ön siparişler tamam Otomotiv
Uçan otomobilin fiyatı belli oldu Satışa az kaldı, ön siparişler tamam
Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" 9 ödül aldı Kültür Sanat
Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" 9 ödül aldı
Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı Dünya
Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı
Bakan Koca duyurdu: Bursa'da depremde balkondan atlayan 1 kişi hayatını kaybetti Gündem
Bakan Koca duyurdu: Bursa'da depremde balkondan atlayan 1 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İngiltere Sada kentine 3 saldırı düzenledi Dünya
ABD ve İngiltere Sada kentine 3 saldırı düzenledi