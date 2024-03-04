NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü bünyesinde görevli Türk askeri hayatını kaybetti

KFOR'dan yapılan yazılı açıklamada, Türk askerinin ölüm nedeninin henüz doğrulanamadığı belirtildi.

KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş da bir taziye mesajı paylaşarak, "Bu trajik kayıptan dolayı en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Düşüncelerim ölen askerin aile üyeleri ve arkadaşlarıyla birlikte. Kaybı tüm KFOR camiasında hissediliyor. KFOR'un misyonuna olan sarsılmaz bağlılığımızla onun anısını onurlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Kosova'da güvenlik ve istikrarı sağlamak için 12 Haziran 1999'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere toplam 27 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.