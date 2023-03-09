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Navigasyonu ayarlarken otomobili ile takla attı

Kırıkkale'de seyir halindeyken telefonun navigasyon uygulamasını ayarlamaya çalıştığı esnada dikkati dağılan sağlık görevlisi sürücü, otomobilinin şarampole devrilmesi neticesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 04:28
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Navigasyonu ayarlarken otomobili ile takla attı

Navigasyonu ayarlarken otomobili ile takla attı
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Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir Kara Yolu üzerindeki Keskin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Bitlis'e seyreden sağlık görevlisi A.B., telefonundaki navigasyon uygulamasını ayarlamaya çalıştığı esnada dikkati dağılarak otomobili ile kaza yaptı. Şarampole devrilen otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu, sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince, ambulansta tedavi gören sürücü hastaneye gitmeyi reddetti. Kolluk kuvvetlerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından da otomobil, ahtapot çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. (İHA)

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