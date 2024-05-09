Arda Güler tehlikede

Muhammed Mirza Şeker
Arda Güler tehlikede
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile finale yükselen Arda Güler ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Milli yıldız, finalde de süre almaması durumunda UEFA kuralına takılabilir.

İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih'i 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Bu gelişme sonrası milli futbolcu Arda Güler ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

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MADALYA GEÇERSİZ SAYILABİLİR
Teknik direktör Carlo Ancelotti, Borussia Dortmund ile oynanacak final maçında Arda Güler'e süre vermemesi durumunda Arda'nın kariyerinde bu sezon Şampiyonlar Ligi kazanma başarısını dahil edemeyeceği ortaya çıktı.

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DAHA ÖNCE YAŞANDI
UEFA'nın 2022 yılında başlattığı kuralla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde hiç forma giyemeyen futbolcuların madalyaları geçersiz sayılıyor.

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Real Madrid'de daha önce Andriy Lunin ve Isco, 2022'de kazanılan Şampiyonlar Ligi'nde o sezon hiç forma giymedikleri için madalyaları geçersiz sayılmıştı.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 9 maçta 2 gol kaydetti.

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