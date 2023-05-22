Naz Arıcı dünya şampiyonu oldu. Yaptığı hareketle herkesi duygulandırdı

15-20 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Oberstdorf bölgesinde düzenlenen Uluslararası Masterlar Artistik Buz Pateni Şampiyonası’na katılan Altın Kuğu Naz Arıcı, Gold Bayanlar kategorisinde 5’nci Dünya Şampiyonluğunu göğüsledi.

ATATÜRK'ÜN İSMİNİ HAYKIRDI

Arıcı, yarışma sonunda Mustafa Kemal Atatürk ismini haykırarak birinciliğini kutlaması tüm dikkatleri üzerine çekti.

"ŞAMPİYONLUĞU TÜRK HALKINA ARMAĞAN EDİYORUM"

Uluslararası Buz Pateni Federasyonu'nun Almanya'da düzenlediği 2023 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olan Naz Arıcı “Böylesine özel ve anlamlı bir günde bu başarıyı göğüslemek gurur verici. Ülke olarak çok zor ve acı günler yaşıyoruz. Böylesine anlamlı bir günde şampiyonluğu kazanmam beni çok mutlu etti. Tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor ve aldığım şampiyonluğu Türk halkına armağan ediyorum” dedi.