Naz Arıcı dünya şampiyonu oldu. Yaptığı hareketle herkesi duygulandırdı

Artistik Buz Pateni Milli Sporcusu Naz Arıcı, 5’inci kez Dünya Şampiyonu oldu. Arıcı, yarışma sonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini haykırarak salondaki herkesi duygulandırdı.

Naz Arıcı dünya şampiyonu oldu. Yaptığı hareketle herkesi duygulandırdı

15-20 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Oberstdorf bölgesinde düzenlenen Uluslararası Masterlar Artistik Buz Pateni Şampiyonası’na katılan Altın Kuğu Naz Arıcı, Gold Bayanlar kategorisinde 5’nci Dünya Şampiyonluğunu göğüsledi.

ATATÜRK'ÜN İSMİNİ HAYKIRDI
Arıcı, yarışma sonunda Mustafa Kemal Atatürk ismini haykırarak birinciliğini kutlaması tüm dikkatleri üzerine çekti.

"ŞAMPİYONLUĞU TÜRK HALKINA ARMAĞAN EDİYORUM"
Uluslararası Buz Pateni Federasyonu'nun Almanya'da düzenlediği 2023 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olan Naz Arıcı “Böylesine özel ve anlamlı bir günde bu başarıyı göğüslemek gurur verici. Ülke olarak çok zor ve acı günler yaşıyoruz. Böylesine anlamlı bir günde şampiyonluğu kazanmam beni çok mutlu etti. Tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor ve aldığım şampiyonluğu Türk halkına armağan ediyorum” dedi.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
Mersin ve Adana için sağanak uyarısı Yaşam
Mersin ve Adana için sağanak uyarısı
'Ben de bilim adamıyım' diyen AKP’li Malatya Belediye Başkanı’ndan skandal deprem yorumu: İnsanoğlu ne zaman azmışsa... Güncel
'Ben de bilim adamıyım' diyen AKP’li Malatya Belediye Başkanı’ndan skandal deprem yorumu: İnsanoğlu ne zaman azmışsa...
'Kendi genel başkanım taziye için telefon bile açmadı. Kılıçdaroğlu Iğdır'a kadar geldi' demişti. O fotoğraf gündem oldu Güncel
'Kendi genel başkanım taziye için telefon bile açmadı. Kılıçdaroğlu Iğdır'a kadar geldi' demişti. O fotoğraf gündem oldu
Sinan Oğan'ı yakacak twit ortaya çıktı. Erdoğan bu twiti hatırlayınca küplere binecek Güncel
Sinan Oğan'ı yakacak twit ortaya çıktı. Erdoğan bu twiti hatırlayınca küplere binecek
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın itirafına sert tepki: Montajcı sahtekar Güncel
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın itirafına sert tepki: Montajcı sahtekar
‘Türk Milliyetçisi Dava Arkadaşlarıma Çağrımdır’ dedi ve ekledi ‘Türkçülük ve Ümmetçilik yan yana gelemez’ Güncel
‘Türk Milliyetçisi Dava Arkadaşlarıma Çağrımdır’ dedi ve ekledi ‘Türkçülük ve Ümmetçilik yan yana gelemez’
"Yeni Türkiye"nin "köhne" kurgusu Yazarlar
"Yeni Türkiye"nin "köhne" kurgusu