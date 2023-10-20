Nazar otu ağrılara iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan ağrılara iyi gelen nazar otu dikkatlerden kaçmadı.

AĞRI NEDİR?

Ağrı, kişinin günlük yaşamındaki faaliyet ve aktivitelerini kısıtlayan sıkıntı verici bir histir.

Genellikle, vücudunuzda yolunda gitmeyen bir şey olduğu konusunda sizi uyarmaya yarar.

NAZAR OTU NASIL KULLANILIR?

Nazar otu kullanımı genellikle çay şeklinde tüketilerek olur. Üzerliğin yakılması da farklı bir enerjisel uygulama yöntemidir.

Nazar otu zayıflama ve bitkisel tedavi yöntemlerinde sıkça kullanılır.

Kullanım amacına göre bazı detaylara dikkat edilmesi gerekir.

Eğer hassas bir bünyeniz varsa üzerlik otuna karşı alerjiniz olabilir. Bu konuda tedbirli olmanızı öneriyoruz.

Nazar otu alerji yapan bitkiler listesinde üst sırada bulunmasa da alerji konusu kişiye göre değişkenlik gösterdiği için temkinli davranmak iyi olur.