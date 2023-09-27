Nazi birliğinde savaşmış Ukraynalıya kahraman diyen Kanada Parlamento Başkanı istifa etti

Geçtiğimiz cuma günü Kanada parlamentosunda Nazi birliğinde savaşmış Ukraynalı Yaroslav Hunka'yı "kahraman" olarak tanıtan Kanada Parlamento Başkanı Anthony Rota, tepkilerin ardından istifa etti.

KAYNAK: İHA
Nazi birliğinde savaşmış Ukraynalıya kahraman diyen Kanada Parlamento Başkanı istifa etti

Kanada parlamentosundaki Nazi skandalı istifa getirdi.

Geçtiğimiz cuma günü Kanada parlamentosunda İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi birliğinde savaşmış 98 yaşındaki Ukraynalı Yaroslav Hunka'yı "kahraman" olarak tanıtan Kanada Parlamento Başkanı Anthony Rota, tepkilerin ardından istifa etti.

ZELENSKİY’NİN ZİYARETİ NEDENİYLE ÇAĞRILMIŞTI

Hunka, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ziyareti nedeniyle Kanada parlamentosundaki oturuma özel davetli olarak katılmış, Rota'nın kendisini bir "kahraman" olarak tanıtması üzerine milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, olayı "Kanada parlamentosu ve dolayısıyla tüm Kanadalılar için son derece utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, durumu "son derece kabul edilemez" ve "utanç verici" olduğunu ifade etmiş, Rota'nın onurlu bir şekilde istifa etmesi gerektiğini söylemişti.

Parlamentodaki oturumun ardından Hunka'nın, Nazilerin komutası altındaki gönüllü bir birim olan Waffen-SS "Galiçya" Tümeni veya SS 14. Waffen Tümeni'nin bir üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

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