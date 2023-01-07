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Nazilli'yi bıktıran hırsızlara polisten operasyon

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerlerine dadanan hırsızlara Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri göz açtırmadı. 5 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli gerçekleştirilen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 17:12
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Nazilli'yi bıktıran hırsızlara polisten operasyon

Nazilli'yi bıktıran hırsızlara polisten operasyon
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İHA'da yer alan habere göre, Aralık ve Ocak ayı içinde Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki 5 ayrı iş yerinden bakır kablo, hurda değerinde eşyalar, anfi ve ses sistemi, sanayilerde kullanılan kimyasal maddeleri ve benzeri malzemeler çalındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık bilgisini alır almaz civardaki 40’a yakın kamera kaydını incelendi. Araştırmalar sonucunda hırsızlık şüphelilerinin M.O.B ve B.D olduğunu tespit edildi. Şüphelilerin Dallıca Mahallesi'nde bir ikamette saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelileri yakalanmasına yönelik operasyon için düğmeye bastı.



Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ikameti abluka altına alırken, 6 ekibin desteğiyle şüpheliler kaldıkları evde çaldıkları suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Evde gerçekleştirilen aramalarda bir adet tüfe de ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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