Nazlı Ilıcak yeniden cezaevine girdi. Ceza istinafta onandı

Savcı Orhan Kapıcı’nın açtığı davada “iftira” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Nazlı Ilıcak, cezanın onanmasının ardından cezaevine girdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Nazlı Ilıcak yeniden cezaevine girdi. Ceza istinafta onandı

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre Nazlı Ilıcak, 2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle Cumhuriyet savcısı Orhan Kapıcı’nın şikayeti sonucu yargılandığı İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “iftira” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ilıcak, cezanın istinafta onanmasının ardından dün cezaevine girdi.

Ilıcak, cezanın onanmasının ardından avukatı Kemal Ertuğ Derin’le birlikte bugün Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gitti. Ancak Ilıcak’a “casusluk” suçundan aldığı ceza nedeniyle denetimli serbestliği bulunduğu için açık cezaevinde kalamayacağı bildirildi. Bunun üzerine Ilıcak, Sakarya 1 No’lu Cezaevi'ne teslim oldu.

“AÇIĞA GİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜRKEN KAPALIYA ALDILAR”

Avukat Kemal Ertuğ Derin, “Nazlı Hanım, 2016 yılında Orhan Kapıcı hakkındaki bir yazısı nedeniyle 2021-2022 yıllarında yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ceza istinafta onanınca bunun üzerine bugün cezaevine teslim oldu. Normalde açık cezaevine alınması gerekiyordu. Ancak ‘casusluk’ suçlamasından denetimli serbestliği devam ettiği için kapalı cezaevine girdi, yaklaşın 2-3 hafta kadar kapalı cezaevinde kalması bekleniyor. Ardından açık cezaevine geçerek denetimli serbestlikle ayrılacak." dedi.

Derin, “Normalde bu suçun yatarı yok ancak başka bir suçtan denetimli serbestliği olduğu için böyle oldu. Bize Hendek Kadın Açık Kapalı Cezaevi’ne gitmemiz söylendi, bugün kendisiyle Hendek’teki cezaevine gittik, 2-3 gün cezaevinde kalıp çıkacaktı. Fakat daha sonra bize ‘Sizi yanlış sevk etmişler, denetimli serbestliğiniz var’ dediler. Açığa gireceğimizi düşünürken, kapalıya aldılar. Şu an kendisi Sakarya 1 No’lu Cezaevi’nde” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ilıcak hakkında, kapatılan Özgür Düşünce isimli internet sitesinde 16 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan “Hanefi Avcı’nın Operasyon Beklentisi” başlıklı yazı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. İddianamede Ilıcak’a “iftira” suçlaması yöneltildi. Söz konusu yazısında, “milli damar örgütünden” bahsettiği ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı tarafından söz konusu örgütle ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyette bulunulduğu aktarılıyordu. İddianamede, yazının şikayete konu edilmesiyle yazı içeriğine istinaden, “hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtilen bir örgüt mensubu olarak gösterilen kamu görevlilerinin isimleri açık bir şekilde belirtilip haklarında hukuka aykırı fiil isnat edildiği” ileri sürüldü.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2021 yılında açılan dava, 19 Nisan 2022 tarihli duruşmada karara bağlandı. Ilıcak hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. Karar daha sonra istinafta onandı.

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