AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten 'Nazlı Ilıcak' tepkisi: Yazıktır, günahtır, ayıptır...

AKP’li eski bakan Hüseyin Çelik, "79 yaşındaki Nazlı Ilıcak’ın yeniden cezaevine gönderilmesi zaten yerlerde sürünen adaleti yok etmiştir. Yazıktır, günahtır, ayıptır" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten 'Nazlı Ilıcak' tepkisi: Yazıktır, günahtır, ayıptır...

AKP’li eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Nazlı Ilıcak'ın savcı Orhan Kapıcı'ya "iftira" suçundan 2 yıl 6 ay hapis nedeniyle cezaevine gönderilmesini eleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hüseyin Çelik, "Sayın Nazlı Ilıcak, Türk gazeteciliğinin ve Türk Demokrasi mücadelesinin yüz akı olan insanlardan biridir. Militarizmin ve yargı vesayetinin hakim olduğu günlerde birçok siyasal İslamcı sus pus iken, pısmışken Nazlı Ilıcak büyük bir yüreklilikle tanklara meydan okuyordu" ifadelerini kullandı.

Ilıcak'ın cezaevine girmesinin adaleti yok ettiğini belirten Çelik, "Nazlı Ilıcak’a en büyük vefasızlığı, bir zamanlar onun arkasına saklanan Milli Görüşçüler göstermiştir. 79 yaşındaki Nazlı Ilıcak’ın yeniden cezaevine gönderilmesi zaten yerlerde sürünen adaleti yok etmiştir. Yazıktır, günahtır, ayıptır" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Nazlı Ilıcak'a, 2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle savcı Orhan Kapıcı'ya iftirada bulunduğu suçlamasından İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Cezası istinaf mahkemesi tarafından onanan Ilıcak, cezaevine girdi.

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