Nazlı öğretmen bebeğini yıkarken kalp krizi geçirip öldü

Denizli’de matematik öğretmeni Nazlı Nalcı Çaray (32), 11 aylık oğlunu banyoda yıkarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Nazlı öğretmen bebeğini yıkarken kalp krizi geçirip öldü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi 1903 Sokak'ta meydana geldi. Özel bir okulda görev yapan matematik öğretmeni Nazlı Nalcı Çaray, 11 aylık oğlunu banyoda yıkarken fenalaşıp, düştü. Nazlı Nalcı Çaray'a telefonla ulaşamayan eşi Yaşar Çaray, eve geldi. Anahtarıyla kapıyı açamayan Yaşar Çaray, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ekipleri, kapıyı açması için adrese çilingir çağırdı. Çilingir, içeriden anahtarı üzerinde bulunan kapıyı açtı. İçeri giren ekipler, anne Çaray'ı banyoda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Nazlı Nalcı Çaray'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polisin yaptığı inceleme sonrası Çaray'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Yapılan otopsi sonrası Çaray'ın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Sağlık durumu iyi olan bebek ise babası Yaşar Çaray'a teslim edildi.

(Kaynak: DHA)

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