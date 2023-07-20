NBA yıldızı arkadaşının babasının tehdit mesajına cevap verdi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Anthony Poole, oğlu Jordan'a geçtiğimiz Ekim ayında yumruk atan Warriors forveti için Twitter üzerinden şu ifadeleri kullanmıştı:

Fikrim halen değişmiş değil, hepsi saçmalık. JP'yi güya severdi ama geçen yıl boyunca sürekli benden kaçınmıştı. Kendisi tırsak y*vşağın teki ve son sözüm de budur. Ne benden ne de eşimden özür diledi. Adi herif, ne zaman isterse buluşabiliriz.

Poole'un babasının ifadeleri üzerine, Draymond'ın yanıtı gecikmedi:

Çok tatlıymış... bir sene boyunca birinden kaçınmak imkansızdır abicim. Her maçta ailemi almak için aile odasına gitmem gerekiyor çünkü. Ve bu kelimeleri kullanma, genellikle erkekler arasında pek hoş karşılanmaz.

Green ve Poole'un soyunma odası tartışması, geçtiğimiz sezonun başlangıcından önceki ana manşetlerden biriydi ve Poole'un Washington Wizards'a gidişinin bu mevzuyu sona erdireceği düşünülmüş olsa da, henüz böyle bir durum söz konusu değil.