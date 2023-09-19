NBA yıldızı Dwight Powell 2.5 metre yüksekteki kirişe kafa attı!

NBA yıldızlarından Kanadalı oyuncu Dwight Powell maç öncesi talihsiz bir kaza geçirdi.
Dallas Mavericks'te forma giyen Kanadalı Dwight Powell'ın izlenme rekoru kıran cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Genç oyuncu karşılaşma öncesi ısınma hareketleri yaptığı sırada kafasını sert bir şekilde kirişe çarptı.
Powell aldığı darbeyle neye uğradığını şaşırken, yıldız oyuncunun herhangi bir yara almaması dikkat çekti.
Olayın ardından bir anlık sendeleyen Powell, kaldığı yerden ısınma hareketlerine devam etti.