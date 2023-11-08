NBA'de kaos. Hakem tartışması isyan çıkardı

Los Angeles Lakers'tan NBA yönetimine hakem tepkisi geldi. Lakers yetkilileri, Miami Heat'e kaybedilen maçın ardından Lebron James'e yapılan faullerin çalınmadığı ile ilgili adeta isyan etti.

NBA'de kaos. Hakem tartışması isyan çıkardı

NBA'de kırmızı gece! Lakers'ın Miami Heat'e 108-107 yenildiği maçın ardından, hakemlerin yönetimi gündem oldu.

Kulüp yetkilileri, Lebron James'in bir çok faule maruz kaldığı ancak hakemlerin pozisyonları çalmadığı için isyan etti.

Lebron'a maç boyunca yapılan ve çalınmayan faulleri içeren bir video NBA yönetimi ile paylaştı.

Yıldız basketbolcu da Miami maçının ardından verdiği röportajda, kendisine yapılan faullerin çalınmadığı ile ilgili şikayett etmişti.

Los Angeles Lakers, kötü geçen 2022-2023 sezonunun ardından bu sezona da iyi bir başlangıç yapamadı.

Sezonun ilk yedi maçında 4 mağlubiyet alan Lakers, batı konferansında onuncu sırada bulunuyor.

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