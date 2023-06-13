NBA’de şampiyon Denver Nuggets

Miami Heat karşısında final serisini 4-1 kazanan Denver Nuggets tarihinde ilk defa NBA şampiyonu oldu. Denver Nuggets’ın yıldızı Nikola Jokic ise serinin MVP’si seçildi.

NBA’de şampiyon Denver Nuggets

Final serisinin 5. maçında, normal sezonda Doğu Konferansı'nı 8. sırada bitiren Heat, Batı Konferansı'nı lider tamamlayan Nuggets'a konuk oldu.

Denver Nuggets, serinin 5. maçında sahasında Miami Heat'i 94-89 mağlup ederek seriyi 4-1 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.

NİKOLA JOKİC MVP SEÇİLDİ
Nuggets'ta Nikola Jokic 28 sayı, 16 ribaunt, 4 asist, Michael Porter 16 sayı, 13 ribaunt, 3 asistle galibiyetin mimarı olurken serinin de MVP'si seçildi. Jamal Murray 14 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Kentavious Caldwell-Pope 11 sayı, 4 ribauntla maçı tamamladı.

Heat'te ise Jimmy Butler 21 sayı, 5 asist, Bam Adebayo 20 sayı, 12 ribauntluk performans sergiledi. Kyle Lowry 12 sayı, 9 ribaunt, Max Strus 12 sayı, 8 ribaunt kaydetti.

(AA)

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