NBA'de takas polemiği büyüyor

Edwards'tan, "Towns'ı mı Gobert'i mi takaslarsın" sorusuna samimi yanıt geldi.

NBA'de takas polemiği büyüyor

Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns'ı mı yoksa Rudy Gobert'i mi takas edeceği üzerine gelen soruya yanıt verdi.
Birçok kişi Wolves'un Gobert ve Towns'lı iki uzunlu kadro planının işe yarayacağını düşünmüş olsa da, takım playofflarda beklenen başarıyı yakalayamamıştı.
Yahoo Sports'tan Jake Fischer, 2023 FIBA Dünya Kupası turnuvası sırasında bir muhabirin Edwards'a Towns'ı mı yoksa Gobert'i mi takas edeceğini sorduğunu ve Wolves yıldızının nasıl cevap verdiğini açıkladı:
"Avrupalı bir muhabir Edwards'a oldukça uygunsuz bir şekilde Towns ve Gobert arasından hangisini takas etmeyi tercih edeceğini sormuştu. Edwards başlangıçta bu saçma soruyu görmezden gelmekle yetindi. Daha sonra, başka bir soruya yanıt vermeyi tamamladığında, bir an durup o medya üyesine dönerek şunları söyledi:
'İkisini de etmem. Bütün takım arkadaşlarımı çok severim. Hepsi benim kardeşim. İkisini de takas etmem.'"

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