Kılıçdaroğlu ‘Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum’ dedi ve ‘Batıyı kaygılandıracak’ projesini açıkladı

Kılıçdaroğlu, "Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu" başlığıyla paylaştığı yeni bir video ile seçmene seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Bugün uluslararası ticaretin yaklaşık % 90’ı deniz yoluyla yapılıyor. Bu proje denizlere kıyısı bulunmayan Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan’ı Türkiye limanlarıyla buluşturacak. Türkiye, Türk dünyasının deniz giriş kapısı olacak. Bakın, bu dediğim batıyı kaygılandıracak bunu biliyorum. Bu akşam raporlar ne geçeceklerdir?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu videosunda şunları söyledi;

"Sevgili halkım sevgili gençler, Millet İttifakı batı yanlısı iftirasında bulunuyorlar. Onlar konuşa dursunlar. Bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum, görsünler, batıyı, doğuyu ne kadar umursuyor muşum, ben doğu batı diye ayırmam. Türk devletinin menfaatleri neredeyse orada olurum. Açıklayacağım proje, Türk devletinin gerçek manada Türk dünyasıyla buluşma projesidir.

Türkiye'nin Türk dünyasıyla geç başlayan ama yavaş yavaş sağlıklı bir zemine oturmaya başlamış, ilişkilerini arşa çıkaracak projedir bu. Tarihi İpekyolu’nun canlandıracağız. Yani Türkiye’yi Çin’e bağlayacağız. Hızlı yeni bir ticaret ve taşıma koridoru yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli kara yolu ile çift hat demiryolu altyapısı oluşturacağız.

Tarihi İpekyolu otobanı ve demiryolu yaklaşık 5.500 km uzunluğunda olacak.

Şimdi düşünün, Türkiye’den Gürbulak ve Kadıköy’den çıkarak İran’da Tebriz ve Tahran’ı, Türkmenistan’da Aşkabat’ı Özbekistan’da Taşkent’i ve Kazakistan’da da Almatı’yı geçerek Çin’e varacaksınız.

Böylece Kuzeyde Gürbulak, Çin’in ve koridor üzerindeki ülkelerin Avrupa ve Karadeniz limanlarına, güneyde ise Kapıköyüyle Mersin ve İskenderun limanlarına bağlantısı sağlanacak.

Sevgili halkım, bugün uluslararası ticaretin yaklaşık % 90’ı deniz yoluyla yapılıyor. Bu proje denizlere kıyısı bulunmayan Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan’ı Türkiye limanlarıyla buluşturacak.

Türkiye, Türk dünyasının deniz giriş kapısı olacak.

Bakın, bu dediğim batıyı kaygılandıracak bunu biliyorum. Bu akşam raporlar ne geçeceklerdir?

Ben de diyorum ki, varsın kaygılansınlar.

Ha Çin’e de sözüm olacak. Bu proje aynı zamanda Çin adına büyük bir fırsat teşkil edeceği için Türkistan’a uyguladıkları zulmü durdurmaları ön şartlarımızda dan biri olacak. Biz oradaki canımızı, kanımızı kaderine terk etmeyeceğiz.

Yani özetle Batıda Çin’de kaygılansın. Biz işimize bakalım.

Bu proje herkesin kazanacağı bir projedir. “Buyurun oturun masaya bizimle” diyeceğiz.

Amerika Birleşik Devletleri’yle bu bölgelerin ticareti de bizim limanlarımızdan transit yapılacak. Koridorun hem Türkiye’nin tüm bölgelerine bağlantısını hem de limanlar ve Avrupa’ya bağlantılarını sağlamak için ülkemizdeki kara yolu ve demir yolu ulaşım altyapılarında da iyileştirmeler ve yeni bağlantılar yapılacak.

Bunların başında Horasan, Ağrı, Gürbulak, demiryolu hattı geliyor. Bu transit yolu her ülke için birkaç çıkış olacak. Çıkış loncaların çevresine gümrüklü lojistik merkezleri yapılacak, ihraç malları İran’a 17 saatte Türkmenistan’a 31 saatte, Özbekistan’a 50 saatte, Kazakistan’a 63 saatte varacak.

Tarihi İpekyolu otobanı ve demiryolu ile Avrupa ve bu ülkeler arasındaki transit ticaret hacmimiz muazzam büyüyecek.

Dış ticaretimiz en az %50 artacak.

Asya ve Avrupa arasındaki en önemli ticaret güzergahlarından birine ev sahipliği yapınca, Türkiye’nin dünyada ekonomik ve stratejik önemi daha da artacak. Kendi şartlarında kendi oyununu oynamaya başlayacak.

Çünkü bu bağlantıyla Avrupa ve Asya arasındaki ticareti kolaylaştıracağız.

Ülkeler arasında daha fazla iş birliğini ve ekonomik entegrasyonu sağlayacağız. Türkiye, Orta Asya, Kafkasya ve Çin arasındaki ticaret yollarında çok hayati bir konuma sahip olacak. Küresel ve bölgesel ticaret, taşımacılık ve lojistik alanlarında merkez ülke haline gelecek. Tüm bunların dışında tarihi ipek yolu otobanı ve demir yolu ülkeler arasındaki siyasi kültürel ve sosyal etkileşimi arttıracak, kültürel ve tarihsel bağlarımız ortak tarihsel hafızamız daha da güçlenecek.

Türkiye kardeş coğrafyalarıyla tam anlamıyla bütünleşecek.

Türkiye dünyayla rekabet edecek diyordum ya ben halkıma hiçbir zaman hayal satmadım.

İnanın hiç zor değil. Güzel ülkemiz işte böyle dünyayla rekabet eden, Türk dünyasıyla bütünleşen bir ülke haline gelecek.

Sevgili halkım, Türkiye bunu fazlasıyla hak ediyor, sağlıcakla kalın."