Ne diyorsun Icardi? İsteği Galatasaray'ı şoke etti

Galatasaray Mauro Icardi ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Icardi'nin son isteği sarı kırmızılılarda şaşkınlık yarattı.

Ne diyorsun Icardi? İsteği Galatasaray'ı şoke etti

Galatasaray geçen sezon kiralık oynattığı Mauro Icardi'yi takımda tutmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Paris Saint Germain Kulübü, bir yıllık daha kontratı olmasına rağmen Icardi'yi verebileceğini sarı kırmızılılara iletti.

Ancak Icardi ile yapılan görüşmelerde anlaşma bir türlü sağlanamadı.

Sabah'taki habere göre Galatasaray Icardi'yle 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Yapılan teklif ise yıllık 7.5 milyon euro.

Ancak buna karşılık Icardi'nin isteği sarı kırmızılıları şoke etti. Arjantinli oyuncunun her yıl için 10 milyon euro garanti para ve bonuslar talep ettiği ileri sürüldü.

Teklif ettiği 7.5 milyon euronun bir bölümünü sponsorlardan karşılamaya çalışan Galatasaray'ın bunun üzerinde bir rakamı veremeyeceğini bildirdiği öğrenildi.

Son sezonunda PSG'den yıllık 9 milyon Euro alan futbolcu için Fransız ekibinin bonservis isteği de bu transfere eklenince maliyet daha da büyüyecek.

Sarı kırmızılıların Icardi ile bir kez daha görüşeceği belirtildi.


Öne Çıkanlar
Erdoğan’ı gönderecek değişim
Erdoğan’ı gönderecek değişim
AKP Türkiye’sinde sağlıkçının boynu bükük kaldı
AKP Türkiye’sinde sağlıkçının boynu bükük kaldı
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Son Haberler
Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı Güncel
Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı
Emre Belözoğlu Acun Ilıcalı'dan bakın ne istemiş? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı Spor
Emre Belözoğlu Acun Ilıcalı'dan bakın ne istemiş? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Şahtere otu basura iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Şahtere otu basura iyi geliyor
Kayseri’de 480 acemi kasap hastaneye başvurdu Güncel
Kayseri’de 480 acemi kasap hastaneye başvurdu
Şahtere otu neye iyi geliyor? Şifalı Bitkiler
Şahtere otu neye iyi geliyor?
Emre Ulaş Türkiye'de geçimin ne kadar zor olduğunu çizdi. Kesimden kaçan kurban kasaba böyle yalvardı Güncel
Emre Ulaş Türkiye'de geçimin ne kadar zor olduğunu çizdi. Kesimden kaçan kurban kasaba böyle yalvardı
Sinan Akçıl'dan Serdar Ortaç'a sert uyarı! “Ne yapıyorsun böyle?” Magazin
Sinan Akçıl'dan Serdar Ortaç'a sert uyarı! “Ne yapıyorsun böyle?”