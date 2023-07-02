Ne diyorsun Icardi? İsteği Galatasaray'ı şoke etti

Galatasaray geçen sezon kiralık oynattığı Mauro Icardi'yi takımda tutmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Paris Saint Germain Kulübü, bir yıllık daha kontratı olmasına rağmen Icardi'yi verebileceğini sarı kırmızılılara iletti.

Ancak Icardi ile yapılan görüşmelerde anlaşma bir türlü sağlanamadı.

Sabah'taki habere göre Galatasaray Icardi'yle 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Yapılan teklif ise yıllık 7.5 milyon euro.

Ancak buna karşılık Icardi'nin isteği sarı kırmızılıları şoke etti. Arjantinli oyuncunun her yıl için 10 milyon euro garanti para ve bonuslar talep ettiği ileri sürüldü.

Teklif ettiği 7.5 milyon euronun bir bölümünü sponsorlardan karşılamaya çalışan Galatasaray'ın bunun üzerinde bir rakamı veremeyeceğini bildirdiği öğrenildi.

Son sezonunda PSG'den yıllık 9 milyon Euro alan futbolcu için Fransız ekibinin bonservis isteği de bu transfere eklenince maliyet daha da büyüyecek.

Sarı kırmızılıların Icardi ile bir kez daha görüşeceği belirtildi.



