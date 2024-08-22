Ne diyorsun Okan Buruk? Akıl tutulması bu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ne diyorsun Okan Buruk? Akıl tutulması bu

Sedat KAYA yazdı: Ne diyorsun Okan Buruk? Akıl tutulması bu

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Young Boys yenilgisi sonrası yaptığı açıklama tam bir akıl tutulması bana göre.
İroni yaptığını mı sanıyor acaba?
Bakın ne dedi?

"İsviçre'nin Alman kantonundayız. Rakibimiz Almanca konuşuyor ve maçı bir Alman hakem yönetiyor. Eskiden bir oyuncumuzla Dünya Kupası'nda sorun yaşamış bir hakem. Biz de ikinci maça Azerbaycanlı hakem bekleriz. Türkçe konuşan Azerbaycanlı hakem bizim maçı yönetirse seviniriz."

Sizce ne anlama geliyor bu sözler.
Yenilginin nedeni Alman hakem Daniel Siebert mi?
Sen, senin takımının kat kat altında olan bir rakibe karşı ne oynadın arkadaş?
Aç maçın istatistiklerine bak.
Fark yemediğin için Batshuayi'e dua et.
Adamlar çok alanda senin takımından daha iyiydiler.
3 gol attılar, bir şutları direkten döndü, 7 tane çok önemli gol pozisyonları, 4 tane de kaçırdıkları net pozisyon var.
Avrupa'da adı sanı bilinmeyen Monteiro isimli 25 yaşında bir genç her atakta senin savunmanı titretti.
Adamların savunması yıldızların İcardi, Mertens, Sara, Toreira, Barış Alper gibi gol silahlarını susturdu.
Alman hakem sayesinde mi oldu tüm bunlar?
O yüzden bahane üretmeye gerek yok.
Galatasaray kötü oynuyor Sayın Okan Buruk.
Geçen yılın çok çok gerisinde.
Şapkayı masaya koy ve bir düşün.
Sorun hakemin Almanca ya da Türkçe konuşması değil.
Sorun Galatasaraylı futbolcuların sahada ayaklarının konuşmaması.
Hem takımında Almanca bilen futbolcu sayısı hiç de az değil.

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