Ne enflasyon düştü ne de sermaye geldi. Sanayici isyanda

Kaynak: Ekonomim
Ne enflasyon düştü ne de sermaye geldi. Sanayici isyanda
İş dünyasından isyan... Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç'tan faiz eleştirisi: Ne enflasyon düştü ne de sermaye geldi

Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Meclis toplantısında güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirirken, Enflasyon ve yabancı sermaye ile ilgili söylediği sözler dikkat çekti.

ASO Başkanı Seyit Ardıç enflasyonun düşürülmesi konusunda belirsizliklerin giderilmesi için faiz artışlarına razı olduklarını ifade etti. Enfllasyonun düşmediğini söyleyen Ardıç sermayenin de gelmediğini söylemesi dikkatleri çekti.

ENFLASYON MUHASEBESİ

Ardıç'ın enflasyon muhasebesiyle ilgili sözleri de dikkat çeken konuların başında geldi. Enflasyonun muhasebesinin bir varlık vergisine dönüşebileceği uyarısında bulunan Ardıç, parasal sıkılaşmada istenilen sonucun alınmadığını ifade etti.

ENFLASYONUN MALİYETİ

İşletmelerin kaynak yetersizliği içinde olduğunu ifade eden Ardıç dış kaynağa ihtiyacı olduğunu ifade etti. Ardıç ayrıca borçlanma suretiyle aktiflerdeki artış nedeniyle enflasyon vergisi ödemek zorunda bırakıldığı iddiasında bulundu.

Ardıç, enflasyon düzeltmesinin 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılı geçici vergi dönemlerinde de vergisiz uygulanmasını istedi. Ankara Ticaret Odası Başkanı Seyit Ardıç'in dikkat çektiği bir konu da vize sorunuydu. Ardıç, vize sorunu nedeniyle fuarlara gidemediklerini ve ürünlerini sergileyemediklereni belirtti ve sorunun çözülmesini talep etti.

İlgili Haberler
Dananın kuyruğu saat 2'de kopacak. Karar ya herro olacak ya da merro....
Erbakan’dan Bahçeli’yi çok kızdıracak sözler! AKP’ye seçimi nasıl kaybettirdiğini açıkladı
Meclis’te torpil evrakları havada uçuştu: Gazi babama bakmak için sabahlara kadar çalıştım
Son Haberler
Aynı masada oturan iki kişinin kavgası hastanede bitti Gündem
Aynı masada oturan iki kişinin kavgası hastanede bitti
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıkladı! Flaş... Flaş... Spor
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıkladı! Flaş... Flaş...
Kurban fiyatları yüzde 100 arttı. Araba fiyatına büyükbaş Ekonomi
Kurban fiyatları yüzde 100 arttı. Araba fiyatına büyükbaş
Türkiye'nin mobilya ihracatı 6 yılda 4 katına çıktı Ekonomi
Türkiye'nin mobilya ihracatı 6 yılda 4 katına çıktı
Elazığ’da toz bulutu etkili oldu Gündem
Elazığ’da toz bulutu etkili oldu
Çekici parfüm seçmek için neler yapılmalı? 'Parfümüm çok hafif' derdine son Yaşam
Çekici parfüm seçmek için neler yapılmalı? 'Parfümüm çok hafif' derdine son
Yargıtay Başkanı yine seçilemedi. Flaş... Flaş... Gündem
Yargıtay Başkanı yine seçilemedi. Flaş... Flaş...