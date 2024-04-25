Ne enflasyon düştü ne de sermaye geldi. Sanayici isyanda

Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Meclis toplantısında güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirirken, Enflasyon ve yabancı sermaye ile ilgili söylediği sözler dikkat çekti.

ASO Başkanı Seyit Ardıç enflasyonun düşürülmesi konusunda belirsizliklerin giderilmesi için faiz artışlarına razı olduklarını ifade etti. Enfllasyonun düşmediğini söyleyen Ardıç sermayenin de gelmediğini söylemesi dikkatleri çekti.

ENFLASYON MUHASEBESİ

Ardıç'ın enflasyon muhasebesiyle ilgili sözleri de dikkat çeken konuların başında geldi. Enflasyonun muhasebesinin bir varlık vergisine dönüşebileceği uyarısında bulunan Ardıç, parasal sıkılaşmada istenilen sonucun alınmadığını ifade etti.

ENFLASYONUN MALİYETİ

İşletmelerin kaynak yetersizliği içinde olduğunu ifade eden Ardıç dış kaynağa ihtiyacı olduğunu ifade etti. Ardıç ayrıca borçlanma suretiyle aktiflerdeki artış nedeniyle enflasyon vergisi ödemek zorunda bırakıldığı iddiasında bulundu.

Ardıç, enflasyon düzeltmesinin 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılı geçici vergi dönemlerinde de vergisiz uygulanmasını istedi. Ankara Ticaret Odası Başkanı Seyit Ardıç'in dikkat çektiği bir konu da vize sorunuydu. Ardıç, vize sorunu nedeniyle fuarlara gidemediklerini ve ürünlerini sergileyemediklereni belirtti ve sorunun çözülmesini talep etti.