Meclis’te torpil evrakları havada uçuştu: Gazi babama bakmak için sabahlara kadar çalıştım

Kaynak: ANKA
Meclis’te torpil evrakları havada uçuştu: Gazi babama bakmak için sabahlara kadar çalıştım
TBMM’de kamuda istihdam politikası önergesi görüşülürken CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’in yaptığı konuşma damga vurdu.

Meclis Genel Kurulu’nda, CHP’nin devlet kurumlarında işe alım politikasının araştırılması önerisi reddedildi.

"İlde birinci olanlar mülakatta elenmiş, o ilde sonuncu olanlar yükseltilmiş, müdür yapılmış” diyen CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, “Sizin ne vicdanınız ne insafınız var. Türkiye'nin cumhuriyet kazanımlarını sattığınız yetmiyormuş gibi şimdi de insanların emeklerini çalıyorsunuz. Bu insanlar ailelerini geleceği için sabahlara kadar çalışmışlar. 'İntiharın eşiğindeyiz' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Önergenin gerekçesini Meclis kürsüsünden anlatan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, şöyle konuştu:

“CUMHURİYET KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR”

"Büyük Atatük, 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' demiştir. Cumhuriyet’in sağladığı olanaklarla Bartın ilinin Ulus ilçesi Ulukaya köyünde doğan, babası emekli öğretmen, annesi ev hanımı olan Sayın Adalet Bakanı, Cumhuriyet’in sağladığı bu ortamdan yararlanarak her Türk vatandaşına sağlanan olanaklardan yararlanarak bugün o koltuğa oturmuştur ancak Cumhuriyet’in sağladığı bu olanakları her Türk vatandaşına eşit oranda sağlamaktan geri kalmıştır.

“94 PUAN ALMIŞ MÜLAKATTA ELENMİŞ”

Sayın Adalet Bakanı’ndan adalet beklemeyi bıraktık, adalet mensuplarına bile adaletsiz davranmaktadır. Türkiye'nin her tarafından yüzlerce, binlerce Adalet Bakanlığı mensuplarının feryatları bugün her yerde inlemektedir. Bize ulaşan Adalet Bakanlığı mensupları Bakanlığın yaptığı meslekte yükselme sınavında haksızlığa uğradıklarını beyan etmektedirler.

“İNTİHARIN EŞİĞİNDEYİZ, BABAMA BAKMAK İÇİN SABAHLARA KADAR ÇALIŞTIM”

Elimizde sayısız örnek var. 94 almış, 88 almış sınavda başarılı olmuş ancak mülakatta elenmişler. O ilde birinci olanlar mülakatta elenmiş, o ilde sonuncu olanlar yükseltilmiş, müdür yapılmış. Aynı sorun Emniyet mensuplarında da var. Ben gazi babama bakmak için sabahlara kadar hem ona baktım hem çalıştım' diyor. Almış olduğu 94 puana rağmen atanamadı, il sonuncusu atandı. Yenileceksiniz, sonunuz geliyor. Bu kibirden vazgeçin. "

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