Ne işleri vardı yerin 1200 metre altında dedikodu kazanı kaynıyor. Vatandaşlar başka konuşuyor

Mersin'deki Morca Mağarası'nın 1200 metre derinliğinde rahatsızlanan ve 11 gün sonra kurtarılan ABD'li Mark Dickey'in hastaneye kaldırılmasından sonra mahalle sakinleri "Geçit bulup haritasını çıkartmak inandırıcı değil. Gerçek bambaşka" dediler.

KAYNAK: İHA
Ne işleri vardı yerin 1200 metre altında dedikodu kazanı kaynıyor. Vatandaşlar başka konuşuyor

Anadolu Speoloji Grubu Derneği'nin (ASPEG) organizasyonunda Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'ndeki Morca Mağarası'nda yeni bir geçit bulmak ve haritasını çıkarmak için keşif gezisi düzenlendi.

Geziye katılan 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya ve 1 Macaristan vatandaşından oluşan, aralarında nişanlısı Jessica Van Ord'un da olduğu ekibe liderlik yapan profesyonel mağaracı ABD'li Mark Dickey, 2 Eylül'de 1200 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi.

11 gün sonra kurtarılan ABD'li Mark Dickey'in hastaneye kaldırılmasından sonra mahalle sakinleri arasında dedikodu kazanı kaynamaya başladı.

Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'nde bulunan Morca Mağarası'na dağcıların yeni geçit bulup haritasını çıkartmak için indiği iddiası mahalle sakinlerine inandırıcı gelmiyor.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN İDDİA ÜSTÜNE İDDİA

İsimlerini vermek istemeyen mahalle sakinleri "O kadar derinliğe geçit bulmak ve haritasını çıkartmak için inilmesi bize hiç inandırıcı gelmiyor. Buraya seneler önce gelen bazı yabancı kişiler burada yüklü hazine olduğunu söylediler. Biz cesaret edip oralara inemedik. Bu ekip hazine bulmak için inmiş olabilir" yorumunu yaptı.

Bazı mahalle sakinleri de "Geçit bulma ve haritasını çıkartılması bizlere de inandırıcı gelmiyor. Bunların amacı başkaydı. Onların dedikleri olaya anca çocuklar inanır. Gün yüzüne çıkmamış madenleri keşfetmek için inip oradan numune almaya çalışmış olabilirler. Çünkü televizyon kanallarında hep çıkartılmayı bekleyen madenlerimiz olduğu ve yüksekte değerde oldukları söyleniyor. Askerimiz, polisimiz bunları iyice sorgulamalı" şeklinde konuştular.

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