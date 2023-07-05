Ne Jesus, ne Ancelotti Brezilya'nın patronu Fernando Diniz oldu

Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues, Fluminense teknik direktörü Diniz’in 2023-2024 sezonu sonuna kadar Brezilya A Milli Takımı teknik direktörlüğü görevine atandığını duyurdu.

Ne Jesus, ne Ancelotti Brezilya'nın patronu Fernando Diniz oldu

Editör: Barış Atakan

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda çeyrek finalde Hırvatistan’a karşı alınan mağlubiyetten sonra teknik direktör Tite ile yollarını ayıran Brezilya A Milli Takımı yeni teknik direktörünü belirledi.

HEM FLUMİNENSE HEM A MİLLİ TAKIM
Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues, 2023-2024 sezonunun sonuna kadar A Milli Takım teknik direktörlüğüne geçici olarak Fluminense teknik direktörü olan Diniz’in getirildiğini açıkladı. Böylece Diniz bu sezon hem Fluminense hem de Brezilya A Milli takımı teknik direktörlüğünü aynı anda yürütecek.

YERİNE CARLO ANCELOTTİ GEÇECEK
Ednaldo Rodrigues ayrıca yaptığı açıklamada Carlo Ancelotti’nin 2023-2024 sezonunun sonunda Real Madrid ile sözleşmesi bitemesinin ardından bu görevi Diniz’den devralacağını duyurdu.

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