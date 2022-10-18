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TRT 2 milyon dolara aldığı maç özetleri ihalesinden vazgeçti. Maç özetleri için DıgıTurk'e 20 milyon dolar ödedi. Ne Katar sevgisiymiş ama. Babanızın parası mı bu?

Haber 3’ün haberine göre TRT, 2 ay önce yaklaşık 2 milyon dolara kazandığı yayın ihalesinden vazgeçti. TRT sonra aynı yayını almak için DIGITURK’e 20 milyon dolar ödedi…

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 09:06
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Ne Katar sevgisiymiş ama. Babanızın parası mı bu? TRT 2 milyon dolara aldığı maç özetleri ihalesinden vazgeçti. Maç özetleri için Katarlı DıgıTurk'e 20 milyon dolar ödedi

TRT 2 milyon dolara aldığı maç özetleri ihalesinden vazgeçti. Maç özetleri için DıgıTurk'e 20 milyon dolar ödedi. Ne Katar sevgisiymiş ama. Babanızın parası mı bu?
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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig yayın hakları için bu 2022 Nisan ayında bir ihale açtı. Ancak bu kez tek bir hak değil, çeşitli haklar için ayrı ayrı ihale açtı. Amaç daha yüksek gelir elde etmekti.

Özeti şu; sürekli olarak Katarlı DIGITURK firması kollandı. İddialara göre, bu kollanmanın arkasında çok yukarılardan, Türkiye Futbol Federasyonu’na gelen “Katarlı kardeşlerimizi üzmeyin” ricası vardı.

Neyse, uzatmayalım. Burası Türkiye, olur böyle şeyler.

Gelelim TRT’nin yediği 18 milyon dolarlık kazığın inanılmaz hikayesine.

İhaledeki paketlerden birini, maç özetleri paketini, kamu yayıncısı TRT, 2 milyon dolara kazandı. TRT çok doğru bir iş yaparak, hiç olmazsa maç özetlerini 85 milyona ulaştıracak, vatandaş hiç olmazsa, sevdiği takımın maç özetin, maç sonrası izleyecekti.

Ancak TRT bu ihaleyi çok uygun bir fiyatla kazandıktan sonra, beklenmedik şekilde, “Biz bu işten vazgeçtik.” dedi.

Bu karara herkes şaşırdı. Kimilerine göre, TRT’ye çok yükseklerden, “Siz bu işe girmeyin” ricası gelmişti.

Peki sonra ne oldu?

Yayın ihalesi tüm paketler için, çok uygun fiyata DIGITURK'e verildi.

Şimdi sıkı durun.

TRT, ihalenin DIGITURK’e kalmasından sonra, onlarla bir anlaşma yaparak, maç özetleri için 20 milyon dolar ödedi!

Yanlış okumadınız, TRT iki ay önce 2 milyon dolara aldığı ama sonra vazgeçtiği maç özetleri için DIGITURK’e tam 10 katı ücret ödedi. Yani 18 milyon dolar zarara girdi.

TRT ve DIGITURK’ün sorulan sorulara ise cevap vermediği belirtildi.

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Dogru Söyler
18.10.2022 11:03
Minareyi çalan kilifini hazirlamis, Savcilar, Hakimler  
 
Dogru Söyler
18.10.2022 11:01
Kader, kader, kader  
 
Ötüken
18.10.2022 10:35
Kim ki bütün bu paraları faizi ile alıp hazineye aktaracağına eve bunları yargılayacağına söz verise (Hdp bile olsa) oyum ona.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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