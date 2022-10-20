AKP'li belediyenin bayrak ihalesi AKP'li isme gitti. 4 yılda 77 milyonu bulan ihale almış

AKP’li Sultangazi Belediyesi’nin bayrak alımı için 725 bin TL’lik harcama yaptığı ortaya çıktı.

İleri'den Ersan Kınık'ın haberine göre, İstanbul’da AKP yönetimindeki Sultangazi Belediyesi’nin 27 Eylül’de düzenlediği bayrak alımı ihalesini, AKP’li Bekir Karakuş’un şirketi kazandı. Belediye ile şirket arasında tam 725 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre AKP’li Sultangazi Belediyesi 27 Eylül 2022 tarihinde “Bayrak” adı altında davet usulüyle ihale düzenledi. 2 şirketin teklif verdiği ihaleyi Karakuş İletişim Yapı Sanayi isimli şirket kazandı. Belediye ile şirket arasında 13 Ekim’de tam 725 bin 450 TL’lik sözleşme imzalanırken, belediyenin ihale ile kaç adet bayrak aldığına ve bayrağın teknik özelliklerine ait detayların yer alması gereken ihale dokümanına erişilemedi.

4 YILDA 77 MİLYON LİRALIK 19 İHALE KAZANDI!

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Sultangazi Belediyesi’nin 725 bin TL’lik bayrak alımı ihalesini kazanan şirket, daha önce de AKP’li belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı ihalelerle gündeme gelen şirket, Sarıyer’de AKP İlçe Başkanlığı’na aday olan Bekir Karakuş’a ait.

Karakuş’un şirketi, 2018 yılından günümüze sadece 4 yıl içinde kamu kurumlarından, toplam bedeli tam 77 milyon 719 TL’yi bulan 19 ayrı ihale aldı.