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İletişim Fakültesi mezunu Rizeli vatandaş TRT'de Su Ürünleri mezunlarının çalıştırılmasına isyan etti. Sosyal medya yıkıldı

İletişim Fakültesi mezunu vatandaş, TRT'de Su Ürünleri Fakültesinden mezun olan kişilerin çalışmasına isyan etti. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 18:48
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İletişim Fakültesi mezunu vatandaş TRT'de Su Ürünleri Fakültesinden mezun olan kişilerin çalışmasına isyan etti. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu

İletişim Fakültesi mezunu Rizeli vatandaş TRT'de Su Ürünleri mezunlarının çalıştırılmasına isyan etti. Sosyal medya yıkıldı
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Rizeli bir iletişim fakültesi mezunu bir işçinin TRT'nin liyakatini eleştirdiği video sosyal medyada gündem oldu.

İletişim fakültesinden mezun olduğunu söyleyen Rizeli vatandaş "Benim yerime TRT'de Su ürünleri mezunu çalışıyor. Sanki TRT'den ırmak, dere akıyor. Balık mı yetiştiriyorsunuz TRT'de?" dedi.

Rizeli vatandaş, yayınladığı videoda şunları söyledi:

“Üniversiteye giriş 180 baraj puanını kaldırmışlar. Artık daha fazla üniversiteli öğrencimiz olacakmış. Sanki üniversite mezunu olanların hepsi istihdam edildi de. Ben üniversite mezunuyum. 2008 yılında İletişim Fakültesi’nden mezun oldum Gazi Üniversitesi’nden. O zaman Türkiye’de 7-8 tane İletişim Fakültesi vardı. Şimdi 50-60 tane fakülte var. Ben iletişim mezunuyum, TRT’de Su ürünleri mezunu çalışıyor, Fizik mezunu çalışıyor. Sanki TRT’den ırmak, dere akıyor. Balık mı yetiştiriyorsunuz TRT’de? Birçok iyi iletişimci bunlar yüzünden TRT’ye girmeye sıra bulamıyor.

Zaten üniversite sınavından 180 alamayan üniversiteye girmesin. Bazıları diyor ki ‘benim çocuğum çok zeki çok başarılı ama sınavda soru kaydırması yaptı’. Bir sene kaydırırsın, iki sene kaydırır, üçüncü senede de kaydırırsa senin uşak salak. Her ile üniversite, her ilçeye yüksek okul, eğitimde zirve yapacakmışız.”

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