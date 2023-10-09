Ne yaptın Okan Buruk! Kimse bunu beklemiyordu

Galatasaray'da Okan Buruk'un teknik direktörlüğe ilk başladığında kimse bu kadar başarılı olacağını beklemiyordu.

Hatta sarı kırmızımı camiada bile Okan Buruk'un geçen sezonu tamamlayamayacağını ileri sürenler vardı.

Ancak Buruk sezonu şampiyon tamamladı ve yerini sağlama aldı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon da fırtına gibi eserken sarı kırmızılı takım özellikle deplasman maçlarında Avrupa'nın pek çok devini de geride bırakmayı başardı.

Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon 16 maçta 13 kez kazanıp, 3 beraberlik elde etti ve 2.63 puan ortalamasına ulaştı.

2022-2023 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa’nın beş büyük liginde dış sahada en fazla kalesini gole kapatan takım Galatasaray oldu.

Sarı kırmızılı takım 13 kez kalesini gole kapattı. Ayrıca İtalya’dan Juventus ile Lazio, İngiltere’den Arsenal ile birlikte zirveyi paylaştı.