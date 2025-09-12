Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, ligde Juventus ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. 45 yaşındaki teknik adam, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için de övgü dolu sözler kullandı.

"HAKAN ÇALHANOĞLU'NU ÇOK MOTİVE BULDUM"

Chivu, yaz transfer döneminde ayrılığı gündeme gelen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, "Ben oyuncularımın neler yapabileceklerini, seviyelerini biliyorum. Hakan Çalhanoğlu ile 4 haftadır çalışıyorum. Hakan her zaman motive ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, bu yaz iki buçuk ay boyunca sahalardan uzak kaldığı unutuluyor. Kulüpler Dünya Kupası'nda oynamak istedi ve bu yazını çok huzurlu geçiremedi. Hakan'ı çok motive buldum, kalmayı seçti ve bize yardım etmeye hazır." diye konuştu.

