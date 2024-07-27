Ne yaptın Wanda Nara. Icardi'nin tüm umutları yıkıldı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamına Avusturya’da kamp yapan Galatasaray’da eşinden boşanacağı konuşulan Mauro Icardi’den geçtiğimiz günlerde flaş bir hamle gelmişti.

Arjantinli golcü bir süredir konuşmadığı Wanda Nara’nın sosyal medya hesabından yaptığı üstsüz paylaşımı alıntılayıp beğenmişti.

BARIŞACAKLAR DERKEN TAKİPTEN ÇIKTILAR

Icardi’nin bu hareketi ikilinin barışma yolunda olduğu şeklinde yorumlansada yaşanan son gelişme hayranlarını yıktı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktıkları ortaya çıktı.

ICARDI DEPRESYONDA

Eşiyle boşanma aşamasına gelen Mauro Icardi’nin kampta depresyona girdiği ve 5 kilo verdiği öğrenildi. Fiziksel durumu nedeniyle Galatasaray’ın hazırlık maçlarında forma giymeyen Mauro Icardi’nin Parma’ya karşı oynanacak olan maçta az da olsa süre alması bekleniyor.

WANDA NARA TATİLDE

Wanda Nara ise bu süreçte tatil yapmak için Portekiz’e gitti. Tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Wanda Nara’ya Galatasaray taraftarları tepki gösterirken barışmalarını istedi.