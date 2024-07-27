İstanbul'da metrolara yeni düzenleme. Süre uzatıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da metrolara yeni düzenleme. Süre uzatıldı

Milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiriyor. Metro seferlerinde süre uzatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu konserleri ve 3. İstanbul Festivali kapsamında metro seferlerini 00:30'a kadar uzattı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek etkinlikler nedeniyle, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın hafta içi seferleri gece 00:30’a kadar sürecek.

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Ayrıca, 2-18 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı Festival Park Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek 3. İstanbul Festivali kapsamında, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hatları’nda gece seferleri 00:30’a kadar uzatılacak.

Hafta sonları uygulanan gece metro seferleri ise devam edecek.

Metro İstanbul tarafından yapılan duyuru şöyle:

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