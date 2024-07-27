İstanbul'da metrolara yeni düzenleme. Süre uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu konserleri ve 3. İstanbul Festivali kapsamında metro seferlerini 00:30'a kadar uzattı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek etkinlikler nedeniyle, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın hafta içi seferleri gece 00:30’a kadar sürecek.

Ayrıca, 2-18 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı Festival Park Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek 3. İstanbul Festivali kapsamında, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hatları’nda gece seferleri 00:30’a kadar uzatılacak.

Hafta sonları uygulanan gece metro seferleri ise devam edecek.

Metro İstanbul tarafından yapılan duyuru şöyle: